Без прив'язки до Трампа: переговори РФ і України планували в першій половині 2025 року, — CNN

Мирні переговори між Росією та Україною мали відбутися незалежно від результатів президентських виборів у США. Перед зустрічами влада США хотіла посилити військові можливості Києва, кажуть американські чиновники.

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Переговори між Росією та Україною щодо завершення повномасштабної війни мали відбутися в першій половині 2025 року. Причому на ці плани не впливав результат президентських виборів у США, повідомили каналу CNN високопоставлені американські чиновники.

В адміністрації президента Джо Байдена стверджують, що Вашингтон і Київ одночасно очікували, що переговори з Москвою можуть відбутися в першій половині 2025 року. Перед зустрічами очікувалося подальше розширення військових можливостей України.

Представники влади США запевняють, що намагаються надати Україні максимально можливу перевагу перед можливими переговорами про припинення війни в поточному році.

Очікувалося, що Білий дім введе більше санкцій проти Росії до інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Останній пакет антиросійських санкцій обговорюється з чиновниками майбутньої адміністрації Трампа.

Новий спецпредставник обраного президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог сподівається знайти "вдале" рішення для двох воюючих сторін протягом 100 днів після вступу на посаду новообраного президента.

Українська сторона заявляє про готовність до завершення війни. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" 9 січня сказав, що прагне зробити все можливе, щоб війна завершилася гідно для України та Європи у 2025 році.

Нагадаємо, науковий співробітник аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк припустив, що мирну угоду між РФ і Україною можна досягти до 20 квітня, свята Великодня.

Газета The Washington Post раніше писала, що невигідна для України угода може обернутися її програшем у війні з Росією. Наслідки кінця війни вийдуть далеко за межі України.