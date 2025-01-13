Согласятся на завершение войны: Симоньян высказалась о переговорах РФ с Трампом (видео)

Российские войска могут действительно не дойти до Харькова, Запорожья, Херсона и Одессы, признала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Она заявила, что завершение войны в Украине возможно по линии разграничения на момент начала переговоров США и России.

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Россия согласится вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом на условиях, которые ранее озвучил президент РФ Владимир Путин. Прежде всего, от мира требуется признать, что оккупированные россиянами части Украины остаются под властью Кремля. Остальные требования — аналогичные и направлены на потерю государственного суверенитета Украины. О возможности завершения войны говорится во фрагменте интервью пропагандистки Кремля, руководительницы телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, которые появились в сети.

Симоньян дала интервью российскому Z-блогеру Манучарову. Фрагменты разговора можно отыскать в соцсети X (Twitter). Пропагандистка Кремля заявила о возможности встречи Путина и Трампа по завершению войны. При этом в первую очередь вспомнила об оккупированных территориях Украины. По ее словам, возможное условие — огонь должен прекратиться по имеющейся линии фронта, и то, что захватила РФ, остается под контролем оккупантов. Между войсками установят буферную зону, заявила россиянка.

"Те территории, которые наши на тот момент, когда начинаются эти переговоры, они наши. Все, что по эту сторону от линии соприкосновения — наше все. Потом создается буферная зона, как это часто бывает в зонах конфликта", — слышно на видео.

Кроме того, Симоньян объяснила основание для таких требований: речь идет о территориях, которые РФ внесла в свою конституцию. Россиянка предположила, что Москве придется отказаться от оккупации Херсона и Запорожья, и вряд ли получится дойти до Харькова и Одессы. С другой стороны, если к моменту переговоров оккупируют Одессу, то Украине следует будет смириться и с такими реалиями, сказала она.

Прозвучали и другие требования. По мнению Симоньян, должны быть "какие-то гарантии того, что Украина не будет делать агрессивных шагов в отношении России". Также РФ и дальше планирует защищать русскоязычное население, которое "притесняют" украинцы. С другой стороны, пока Москва не планирует размещать военные базы на остальной территории Украины, успокоила Маргарита.

"[Надо] какие-то гарантии того, что Украина не будет делать агрессивных шагов в отношении России и не будет притеснять русскоязычное население — то, что мы называем денацификацией. Много наших людей там остается при таком раскладе", — заявила представительница Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не комментировал заявления Симоньян и не объяснил, является ли ее слова официальной позицией Кремля.

Завершение войны — детали

Отметим, предположения Симоньян об условиях завершения войны ничем не отличаются от заявлений, озвученных президентом Владимиром Путиным: они совсем не изменились с первых дней вторжения. Между тем в новой американской администрации в целом говорят о том же самом: спецпредставитель Дональда Трампа по Украине предлагает согласиться с оккупацией территорий. В то же время условия США несколько отличаются: американцы предлагают предоставить максимум оружия ВСУ, чтобы была безопасность от новых нападений ВС РФ.

Напоминаем, 12 января политики Швейцарии заявили, что готовы принять на своей территории Трампа и Путина для переговоров о завершении войны.