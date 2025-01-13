Погодяться на завершення війни: Симоньян висловилась щодо переговорів РФ з Трампом (відео)

Російські війська можуть дійсно не дійти до Харкова, Запоріжжя, Херсона та Одеси, визнала російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Вона визнала, що завершення війни в Україні можливо по лінії розмежування на момент початку перемовин США та Росії.

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Росія погодиться вести перемовини з президентом США Дональдом Трампом на умовах, які раніше озвучив президент РФ Володимир Путін. Найперше, від світу вимагається визнати, що окуповані росіянами частини Україна лишаються під владою Кремля. Решта вимог — аналогічні і спрямовані на втрату державного суверенітету Україною. Про можливість завершення війни ідеться у фрагменті інтерв'ю пропагандистки Кремля, керівниці телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, які з'явились у мережі.

Симоньян дала інтерв'ю російському Z-блогеру Манучарову. Фрагменти розмови можна відшукати у соцмережі X (Twitter). Пропагандистка Кремля заявила про можливість зустрічі Путіна і Трампа щодо завершення війни. При цьому найперше згадала про окуповані території України. З її слів, можлива умова — вогонь має припинитись по наявній лінії фронту, і те, що захопила РФ, лишається під контролем окупантів. Між військами встановлять буферну зону, заявила росіянка.

"Ті території, які наші на той момент, коли починаються ці переговори, вони наші. Все, що по цей бік від лінії зіткнення — наше все. Потім створюється буферна зона, як це часто буває у зонах конфлікту", — чути на відео.

Крім того, Симоньян пояснила підставу для таких вимог: ідеться про території, які РФ внесла в свою конституцію. Росіянка припустила, що Москві доведеться відмовитись від окупації Херсона та Запоріжжя, і навряд чи вийде дійти до Харкова та Одеси. З іншого боку, якщо до моменту перемовин окупують Одесу, то Україні слід буде змиритись і з такими реаліями, сказала вона.

Пролунали й інші вимоги. На думку Симоньян, мають бути "якісь гарантії того, що Україна не робитиме агресивних кроків щодо Росії". Також РФ і далі планує захищати російськомовне населення, яке "гноблять" українці. З іншого боку, поки Москва не планує розміщувати військові базу на решті території Україн, заспокоїла Маргарита.

"[Треба] якісь гарантії того, що Україна не робитиме агресивних кроків щодо Росії і не гнобитиме російськомовне населення — те, що ми називаємо денацифікацією. Багато наших людей там залишається при такому розкладі", — заявила представниця Кремля.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков поки не коментував заяви Симоньян і не пояснив, чи є її слова офіційною позицією Кремля.

Завершення війни — деталі

Зазначимо, припущення Симоньян щодо умов завершення війни нічим не відрізняються від заяв, озвучених президентом Володимиром Путіним: вони зовсім не змінились з перших днів вторгнення. Тим часом в новій американській адміністрації в цілому говорять про те ж саме: спецпредставник Дональда Трампа по Україні пропонує погодитись з окупацією територій. Водночас умови США дещо відрізняються: американці пропонують надати максиму зброї ЗСУ, щоб була безпека від нових нападів ЗС РФ.

Нагадуємо, 12 січня політики Швейцарії заявили, що готові прийняти на своїй території Трампа і Путіна для переговорів про завершення війни.