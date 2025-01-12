Швейцарія організує зустріч Трампа з Путіним для завершення війни: як обійдуть ордер на арешт

І президентка Швейцарії, і МЗС цієї країни у січні двічі заявили про намагання досягнути миру завдяки перемовинам Дональда Трампа та Володимира Путіна.

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Уряд Швейцарії регулярно інформує політиків США, РФ та України про готовність стати майданчиком про завершення війни. Зокрема, остання ідея — влаштувати зустріч 47 президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. Про те, як Швейцарія обійде ордер Міжнародного суду на арешт Путіна, написало видання Tages Anzeiger.

Видання посилається на заяву речника МЗС Швейцарії Ніколя Бідо. Посадовець заявив, що Швейцарія готова влаштувати особисту зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна. З його слів, після Глобального саміту миру ця країна регулярно інформувала очільників країн про цю готовність.

"Після саміту в Бюргенштоку Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати дипломатичні зусилля з пошуку миру", — пояснив Бідо журналістам.

Також речник МЗС відповів на питання, як розв'яжуть проблему з ордером на арешт Путіна, виписаний Міжнародним кримінальним судом. Чиновник пояснив, що для досягнення миру зроблять виключення.

"Федеральна рада має право робити винятки у випадку мирних переговорів", — навели на порталі слова Бідо.

Про хід перемовин щодо проведення зустрічі на порталі не розповіли. Натомість нагадали, що найближчим часом, під час Світового економічного форуму у Давосі, президент України Володимир Зеленський поспілкується з президенткою Карін Келлер-Саттер. Форум відбудеться 20-25 січня 2025 року.

Карін Келлер Саттер мала телефонну розмову з главою української держави 7 січня, написала посадовиця в мережі X (Twitter). Під час розмови вона ще раз нагадала на готовності влаштувати перемовини для завершення війни.

На сторінці МЗС України, також на порталах державної адміністрації США та на сторінках новообраного президента Трампа поки що немає заяв щодо можливої зустрічі у Швейцарії. Ситуацію також не коментують у Кремлі.

Завершення війни — позиція Трампа

Зазначимо, після обрання Трампа на новий президентський термін, він номінував генерала Кіта Келлога на посаду спецпредставника з питань України. Келлог оприлюднив варіант завершення війни з точки зору нового уряду США. Зокрема, ймовірно, Україну примусять погодитись на окупацію територій та на відмову від вступу до НАТО на найближчі 20 років. Щоб переконати РФ погодитись за зупинку війни, обіцяють надати ЗСУ максимальну кількість зброї та посилити санкції, ідеться у одній з грудневих заяв Келлога.

Нагадуємо, 10 січня президент Зеленський в інтерв'ю RaiNews24 розповів про українське бачення завершення війни та про безпекові гарантії.