Україна хоче отримати гарантії безпеки і завершити війну в 2025, — Зеленський (відео)

Глава держави Зеленський сказав, що Україна як ніхто інший прагне миру, однак без реальних гарантій безпеки Росія знову спробує повернутися з війною.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі головним для країни є отримання гарантій безпеки та завершення війни в 2025 році. Про це глава держави заявив у інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24

.За словами Зеленського, Україна прагне миру, але без реальних гарантій безпеки "Росія знову спробує повернутися з війною".

"Якщо просто сьогодні сісти за стіл перемовин і віддати території Путіну, він лише потиратиме руки та скаже: "Окей, готуємося, нам потрібен рік-два". Він подумає: "Нам потрібно кілька років, і ми повернемося з новою хвилею". Він точно прийде до Європи", — каже глава держави.

Інтерв'ю Зеленського телеканалу RaiNews24 (дивитися з 12:27)

Зеленський додає, що тільки США разом з країнами Європи здатні примусити РФ до перемовин, щоби Україна отримала відповідні безпекові гарантії.

"Ми хочемо миру більше за всіх. Саме тому нам потрібно, щоби Америка тиснула на Росію і дала Україні з Європою такі гарантії безпеки, щоби Путін або хтось після нього ніколи не прийшов з війною до України", — заявив Зеленський.

Глава держави каже, що для України є важливим отримати відповідні гарантії безпеки та завершити війну вже цього року, і "ми будемо робити для цього все".

Раніше повідомлялося про те, як Зеленський прокоментував ідею введення миротворців до України. На його думку, пропозиція іноземних партнерів щодо розміщення на території України партнерських контингентів — одна з найкращих

Також стало відомо, що обраний глава США Дональд Трамп відсуває терміни завершення війни, продовжить підтримку України. За словами журналістів, які посилаються на дані європейських чиновників, заяви команди Дональда Трампа — знак того, що адміністрація Білого дому не відмовиться від підтримки України.