Один із найкращих інструментів для наближення миру: Зеленський про введення миротворців

У своїй промові під час "Рамштайну" український лідер висловився про розміщення миротворчого контингенту на території України. Він нагадав про цілі російського президента та назвав причину, що може зупинити Путіна.

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Україна шукає якомога більше інструментів для того, щоб примусити Росію до миру. Тому пропозиція іноземних партнерів щодо розміщення на території України партнерських контингентів — одна з найкращих, заявив президент України Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня.

Заява Володимира Зеленського щодо контингенту 11:59 – 12:57

Український лідер зазначив, що на сьогодні цілі президента Російської Федерації Володимира Путіна не змінились. Він планує повністю знищити та зламати всіх.

"Тому наша мета — знайти якомога більше інструментів, щоб примусити Росію до миру. Я вважаю, що таке розміщення партнерських контингентів є одним із найкращих інструментів", — додав Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що з ідеєю розміщення в Україні партнерських контингентів виступила Франція минулого року. Володимир Зеленський додав, що почув сигнал підтримки в цьому питанні й з боку Британії.

Розміщення партнерських контингентів в Україні: що відомо

Нагадаємо, заяви президента Франції Емманюеля Макрона щодо розміщення в Україні західного контингенту лунали вперше в лютому 2024 року. Пізніше, вже на початку грудня 2024 року засоби масової інформації писали про те, що Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск ведуть перемовини щодо появи в Україні миротворчого контингенту. Йшлось не про інструкторів, які б навчали бійців ЗСУ, а про військових, які стали б на лінії розмежування у випадку майбутнього потенційного перемир'я. Тоді говорилось про відправлення 40 тисяч бійців.

Тоді ЗМІ писали, що Європа може залучити приблизно 100 тис. військових для відправлення до України як миротворців. Так звані сили стримування можуть бути сформовані коаліцією з п'яти–восьми країн. Водночас аналітики та офіційні особи дають різні оцінки чисельності потенційних миротворчих сил в Україні, наголошуючи, що багато залежатиме від конкретної місії цих бійців. Вважається, що доцільним було б відправлення майже 40 тис. європейських військових.

За словами українського президента Володимира Зеленського, Емманюель Макрон проводив переговори з іноземними лідерами й деякі з них позитивно оцінювали введення миротворчого контингенту в країну. Тоді український лідер зазначив, що є перші обнадійливі результати.

В Німеччині питання можливого розгортання миротворців в Україні коментувала низка німецьких політиків. Зокрема, канцлер Олаф Шольц вважав, що не варто проводити публічної дискусії про миротворчі сили, оскільки немає передумов для припинення вогню й виступив категорично проти направлення німецьких військових в Україну. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що такі дискусії мають бути лише після того, як будуть зрозумілі умови припинення вогню, а міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що ФРН "зробить все, що в її силах" для забезпечення миру в майбутньому. Загалом більшість німців висловились за розгортання миротворців в Україні.

Нагадаємо, 9 січня відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому виступав президент України Володимир Зеленський. Він зазначав, що війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Він заявив, що зробить усе для гідного закінчення війни, однак лідер РФ Володимир Путін не захоче миру, поки не перекриють потік його грошей.