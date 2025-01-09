Завершення війни цього року, "блеф" Кремля і нові рекорди: головне з виступу Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що робить усе для гідного закінчення війни. З його слів, лідер РФ Володимир Путін не захоче миру, поки не перекриють потік його грошей.

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Війна в Україні може закінчитись у 2025 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 9 січня.

Він наголосив, що дрони вже змінили природу війни. Сьогодні від кількості безпілотників залежить здатність військ зупинити просування ЗС РФ. Цього року Україна хоче встановити рекорд у кількості та якості БПЛА, які виробляє й отримує від партнерів. Зеленський запевнив, що країна має найбільше досвіду й найбільші спроможності для виробництва дронів в Європі.

Він зазначив, що Україна вже має 27 безпекових угод, але потрібно більше, і закликав міністрів працювати над цим з партнерами.

"Я роблю все, що я можу, щоб завершити цю війну з гідністю для України та для всієї Європи цього року", — повідомив президент.

З його слів, президент РФ Володимир Путін подвоює інвестиції в агресію. Він дійшов до того, щоб фактично наймати солдатів з КНДР, аби лише війна тривала. Вже було ліквідовано 4 тисячі північнокорейських бійців.

Зеленський пояснив, що Північна Корея втрачає своїх людей, але отримує дешевий бойовий досвід. Однак це вказує і на слабкість очільника Кремля, який "принизився до того, щоб благати Пхеньян". До цього його могли підштовхнути лише "критичні проблеми".

Український лідер закликав до посилення тиску на енергетичний сектор РФ.

"Якщо ми хочемо зупинити вбивства, нам треба обрізати потік грошей Путіна. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його внутрішнє коло скаже йому, що гроші у нього вже закінчилися", — пояснив він.

Президент розповів, що Україна вела переговори зі США щодо ліцензування виробництва ППО, і це могло б стати "значною частиною наших гарантій безпеки". Однак обіцянки, озвучені під час останнього саміту НАТО, не були повністю реалізовані.

Зеленський підкреслив, що Україні потрібні обіцяні системи, щоб уникнути таких трагедій, як сталася у Запоріжжі 8 січня. Він попросив про негайні постачання, щоб зупинити терор.

Також політик повідомив, що цілі Путіна — незмінні, він прагне повного знищення України. Курську операцію лідер назвав "однією з наших перемог", адже Росії довелося відводити свої війська задля ведення цих боїв.

"Станом на цей понеділок минуло п’ять місяців, як наші війська утримують буферну зону на російській території. Багато з російських загроз і сильних заяв виявилися блефом", — зауважив він.

Нагадаємо, спецпредставник новообраного президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп намагається врятувати Україну та її суверенітет, а не "віддати щось росіянам". Американський генерал-лейтенант анонсував "надійне і тривале рішення" в найближчі 100 днів.

У бригаді "Маґура" показали кадри боїв у Курській області. Українським силам вдалося відбити масований штурм ЗС РФ, поповнивши ворожі втрати.