ЗСУ розбили масований штурм РФ під Курськом: Кремль втратив роту солдат і техніку (відео)

Росіяни атакували накатами у шість хвиль, але лише поповнили власні втрати. Спалена українськими бійцями техніка коштувала ворогу десятків мільйонів доларів.

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Українські сили відбили масований штурм ЗС РФ у Курській області. Про це 9 січня повідомила пресслужба 47 окремої механізованої бригади "Маґура", оприлюднивши кадри боїв.

"Ворог залучив величезну кількість техніки та особового складу. Першими в їхніх колонах йшли танки з тралами, щоб розмінувати проходи. Атаки здійснювалися накатами в 6 хвиль. Ворог також намагався прориватися танками, БМП, БТРами й навіть багі — загалом близько 50 одиниць техніки", — розповіли у війську.

Однак, як зазначила пресслужба, усі підрозділи "Маґури" діяли "як один механізм" і "дали ворогу по зубах". В результаті боїв було спалено російські танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та баражуючий боєприпас "Ланцет". Усе коштувало Москві десятків мільйонів доларів.

"А бойові втрати ворога в особовому складі — фактично рота: 45 росіян знищено, 53 — трьохсоті. Тримаємо стрій далі", — зауважили в бригаді.

Нагадаємо, командир взводу зв'язку Олександр "Турецький" розповів про трофейний санітарний бронеавтомобіль "Лінза", захоплений у ЗС РФ на Сумщині під час боїв 2022 року. Спочатку машина допомагала в евакуації поранених, але тепер її переробили в "штаб на колесах".

Керівник Куп'янської МВА Андрій Бесєдін 9 січня повідомив, що російській окупанти штурмують позиції за два кілометри від міста. ЗС РФ намагаються вийти до траси "Сватове-Куп'янськ", щоб надалі вийти на лівий берег Куп’янська.