Не сповільнюються: ЗС РФ просунулись до меж Курахового, під Курськом взяли 20 кв. км (карти)

В Курській області ЗСУ відбили таку ж кількість атак ЗС РФ, як під Кураховим, доповіло командування. Тим часом росіянам вдалось окупувати решту кварталів Курахового, помітно просунутись поруч з Суджею, повідомили аналітики.

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Станом на 9 січня ЗС РФ мають успіхи поруч з дев'ятьма населеними пунктами на Донбасі. Серед іншого, ворог веде активні бої всередині Торецька і витіснив українців ще з одного кварталу. Крім того, Сили оборони втримують зовсім невелику площу на західній околиці Курахового. До всього, в Курській області росіяни потіснили українців в районі Малої Локні під Суджею. Про ситуацію в Донецькій та Курській областях і про наступ РФ аналітики DeepState написали у Telegram-каналі.

Наступ РФ — ситуації 9 січня

Торецький напрямок. Згідно з даними DeepState, ЗС РФ окупували нові будинки в центрі Торецька. Орієнтовне просування — на 300 м на північ. На карті бачимо, що ворог захопив місцевість навколо Донбаського державного коледжу технологій та управління, розташованого між вулиці Дружби та Лесі Українки.

Наступ РФ - ситуація в Торецьку 9 січня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На даному відтинку відрізняється ситуація на східному та західному флангах під Покровськом. На західному фланзі ЗС РФ помітно просунулись біля сіл Солоне, а також Волкове. На карті позначено розширення плацдарму на майже 1,5 км. На східному фланзі ЗСУ тримають позиції: під Воздвиженкою та Баранівкою лінія фронту змістила на пару сотень метрів.

Наступ РФ - ситуація на Покровському напрямку 9 січня Фото: DeepState

Курахівський напрямок. В Кураховому ЗС РФ просунулись на південних околицях, які до сьогодні позначались підконтрольними українцям. Орієнтовна частина, на якій перебувають ЗСУ — 0,8 кв. км (тобто 3% від загальної площі 24 кв. км). Крім того, підрозділам росіян вдалось просунутись на північ від міста — біля Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки. Ворог відсунув лінію фронту на відстань 1,4-2,8 км, позначено на карті DeepState.

Наступ РФ - ситуація в Кураховому 9 січня Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація на Курахівському напрямку 9 січня Фото: DeepState

Курський напрямок. Аналітики DeepState написали, що ситуація під Курськом "уточнюється". Водночас на карті проєкту відмічені зміни в районі населеного пункту Мала Локня на північний захід від Суджі. Є ймовірність, що ЗС РФ зуміли відвоювати близько 24 в. км та посунули фронт на 4 км. Між крайніми точками фронту, на яких відбулись зміни (від Свердликово до Погребки) — 12 км.

Наступ РФ - просування росіян в Курській області 9 січня Фото: DeepState Наступ РФ - площа зі змінами в Курській області 9 січня Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ про наступ РФ

У звіті командування, опублікованому о 22:00 8 січня, вказано, що ворог найбільше атакував під Кураховим (32 рази). Згідно з даними аналітиків, саме тут найпомітніше просування ворога. Інший напрямок активних штурмів росіян — Покровськ: відбулось 27 атак, ЗСУ втримують рух ворога, оскільки просування тут мінімальне. Також гаряче під Лиманом (17 атак), тоді як під Торецьком — шість. Про ситуацію в Курській області деталей немає, лише вказано, що українці відбили 27 штурмів росіян.

Зазначимо, 8 січня видання Forbes розповіло про намагання ЗС РФ зупинити наступ ЗСУ в Курській області. Серед іншого, росіян кинули в бій 810 бригаду морпіхів, яка протягом двох місяців втратила три командні пункти та зазнала втрат у двох битвах.

Нагадуємо, військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав кадри бою солдат КНДР та дронів 22 бригади ЗСУ в Курській області.