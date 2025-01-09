Не сповільнюються: ЗС РФ просунулись до меж Курахового, під Курськом взяли 20 кв. км (карти)
В Курській області ЗСУ відбили таку ж кількість атак ЗС РФ, як під Кураховим, доповіло командування. Тим часом росіянам вдалось окупувати решту кварталів Курахового, помітно просунутись поруч з Суджею, повідомили аналітики.
Станом на 9 січня ЗС РФ мають успіхи поруч з дев'ятьма населеними пунктами на Донбасі. Серед іншого, ворог веде активні бої всередині Торецька і витіснив українців ще з одного кварталу. Крім того, Сили оборони втримують зовсім невелику площу на західній околиці Курахового. До всього, в Курській області росіяни потіснили українців в районі Малої Локні під Суджею. Про ситуацію в Донецькій та Курській областях і про наступ РФ аналітики DeepState написали у Telegram-каналі.
Наступ РФ — ситуації 9 січня
Торецький напрямок. Згідно з даними DeepState, ЗС РФ окупували нові будинки в центрі Торецька. Орієнтовне просування — на 300 м на північ. На карті бачимо, що ворог захопив місцевість навколо Донбаського державного коледжу технологій та управління, розташованого між вулиці Дружби та Лесі Українки.
Покровський напрямок. На даному відтинку відрізняється ситуація на східному та західному флангах під Покровськом. На західному фланзі ЗС РФ помітно просунулись біля сіл Солоне, а також Волкове. На карті позначено розширення плацдарму на майже 1,5 км. На східному фланзі ЗСУ тримають позиції: під Воздвиженкою та Баранівкою лінія фронту змістила на пару сотень метрів.
Курахівський напрямок. В Кураховому ЗС РФ просунулись на південних околицях, які до сьогодні позначались підконтрольними українцям. Орієнтовна частина, на якій перебувають ЗСУ — 0,8 кв. км (тобто 3% від загальної площі 24 кв. км). Крім того, підрозділам росіян вдалось просунутись на північ від міста — біля Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки. Ворог відсунув лінію фронту на відстань 1,4-2,8 км, позначено на карті DeepState.
Курський напрямок. Аналітики DeepState написали, що ситуація під Курськом "уточнюється". Водночас на карті проєкту відмічені зміни в районі населеного пункту Мала Локня на північний захід від Суджі. Є ймовірність, що ЗС РФ зуміли відвоювати близько 24 в. км та посунули фронт на 4 км. Між крайніми точками фронту, на яких відбулись зміни (від Свердликово до Погребки) — 12 км.
Генштаб ЗСУ про наступ РФ
У звіті командування, опублікованому о 22:00 8 січня, вказано, що ворог найбільше атакував під Кураховим (32 рази). Згідно з даними аналітиків, саме тут найпомітніше просування ворога. Інший напрямок активних штурмів росіян — Покровськ: відбулось 27 атак, ЗСУ втримують рух ворога, оскільки просування тут мінімальне. Також гаряче під Лиманом (17 атак), тоді як під Торецьком — шість. Про ситуацію в Курській області деталей немає, лише вказано, що українці відбили 27 штурмів росіян.
Зазначимо, 8 січня видання Forbes розповіло про намагання ЗС РФ зупинити наступ ЗСУ в Курській області. Серед іншого, росіян кинули в бій 810 бригаду морпіхів, яка протягом двох місяців втратила три командні пункти та зазнала втрат у двох битвах.
Нагадуємо, військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав кадри бою солдат КНДР та дронів 22 бригади ЗСУ в Курській області.