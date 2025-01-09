Не замедляются: ВС РФ продвинулись до границ Курахово, под Курском взяли 20 кв. км (карты)

В Курской области ВСУ отбили такое же количество атак ВС РФ, как под Курахово, доложило командование. Между тем россиянам удалось оккупировать остальные кварталы Курахово, заметно продвинуться рядом с Суджей, сообщили аналитики.

Related video

По состоянию на 9 января ВС РФ имеют успехи рядом с девятью населенными пунктами на Донбассе. Среди прочего, враг ведет активные бои внутри Торецка и вытеснил украинцев еще из одного квартала. Кроме того, Силы обороны удерживают совсем небольшую площадь на западной окраине Курахово. Ко всему, в Курской области россияне потеснили украинцев в районе Малой Локни под Суджей. О ситуации в Донецкой и Курской областях и о наступлении РФ аналитики DeepState написали в Telegram-канале.

Наступление РФ — ситуации 9 января

Торецкое направление. Согласно данным DeepState, ВС РФ оккупировали новые дома в центре Торецка. Ориентировочное продвижение — на 300 м на север. На карте видно, что враг захватил местность вокруг Донбасского государственного колледжа технологий и управления, расположенного между улицами Дружбы и Леси Украинки.

Наступление РФ — ситуация в Торецке 9 января Фото: DeepState

Покровское направление. На данном отрезке отличается ситуация на восточном и западном флангах под Покровском. На западном фланге ВС РФ заметно продвинулись возле сел Соленое, а также Волково. На карте обозначено расширение плацдарма почти на 1,5 км. На восточном фланге ВСУ держат позиции: под Воздвиженкой и Барановкой линия фронта сместилась на пару сотен метров.

Наступление РФ — ситуация на Покровском направлении 9 января Фото: DeepState

Кураховское направление. В Курахово ВС РФ продвинулись на южных окраинах, которые до сих пор обозначались подконтрольными украинцам. Ориентировочная часть, на которой находятся ВСУ — 0,8 кв. км (то есть 3% от общей площади 24 кв. км). Кроме того, подразделениям россиян удалось продвинуться на север от города — возле Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки. Враг отодвинул линию фронта на расстояние 1,4-2,8 км, обозначено на карте DeepState.

Наступление РФ — ситуация в Курахово 9 января Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация на Кураховском направлении 9 января Фото: DeepState

Курское направление. Аналитики DeepState написали, что ситуация под Курском "уточняется". В то же время на карте проекта отмечены изменения в районе населенного пункта Малая Локня к северо-западу от Суджи. Есть вероятность, что ВС РФ сумели отвоевать около 24 в. км и подвинули фронт на 4 км. Между крайними точками фронта, на которых произошли изменения (от Свердликово до Погребки) — 12 км.

Наступление РФ — продвижение россиян в Курской области 9 января Фото: DeepState Наступление РФ — площадь с изменениями в Курской области 9 января Фото: DeepState

Генштаб ВСУ о наступлении РФ

В отчете командования, опубликованном в 22:00 8 января, указано, что враг больше всего атаковал под Курахово (32 раза). Согласно данным аналитиков, именно здесь самое заметное продвижение врага. Другое направление активных штурмов россиян — Покровск: состоялось 27 атак, ВСУ удерживают движение врага, поскольку продвижение здесь минимальное. Также горячо под Лиманом (17 атак), тогда как под Торецком — шесть. О ситуации в Курской области деталей нет, только указано, украинцы отбили 27 штурмов россиян.

Отметим, 8 января издание Forbes рассказало о попытке ВС РФ остановить наступление ВСУ в Курской области. Среди прочего, россиян бросили в бой 810 бригаду морпехов, которая в течение двух месяцев потеряла три командных пункта и понесла потери в двух битвах.

Напоминаем, военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов показал кадры боя солдат КНДР и дронов 22 бригады ВСУ в Курской области.