Очень не везет: Forbes рассказало о "приключениях" 810 бригады РФ, которую дважды взрывали и разбивали

Украина имеет возможность регулярно доставать по российским штабам в Курской области, заметило издание Forbes. В частности, по командным пунктам 810 бригады морпехов РФ могли бить и авиаракетами, и планирующими бомбами западного производства.

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Российское командование активно применяет 810 бригаду морской пехоты, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. При этом бригада страдает от того, что ее штабы взрываются от ударов неизвестных средств поражения Сил обороны. Например, в течение первой недели 2025 года состоялось два таких прилета, а в декабре 2024 — один. О состоянии подразделения ВС РФ, которое второй месяц подряд неудачно воюет под Курском, рассказало издание Forbes.

Издание проанализировало участие 2 500 солдат 810 бригады морской пехоты ВС РФ в боях в Курской области. По штабам этой бригады в последние месяцы трижды прилетали украинские средства поражения, причем дважды — в январе 2025 года. Первый такой случай произошел во Льгове на Рождество, в 2024 году: прилетело в командный пункт в нежилой застройке (в 70 км от границы). Второй случай — попадание по штабу в Ивановском, которое произошло 3 января (50 км от границы). Третий случай командование Сил обороны подтвердило вечером 7 января. Украинцы написали, что попали по штабу, расположенному в селе Белое (восточнее Суджи, в 29 км от границы). Кроме того, Forbes рассказали о неудачных атаках, в которых приняли участие солдаты 810 бригады РФ: рядом с селом Погребки (северный выступ Курского отрезка фронта) и Плехово (восточнее). Причем у Погребков, начиная с ноября, россияне применили два батальона "потерпевшей бригады", которые потеряли суммарно 400 человек.

"Пострадавшая бригада, одно из главных подразделений двухмесячного контрнаступления России в Курской области на западе России, просто не может отдохнуть", — пояснило издание.

В статье объясняется, что 810 бригада, вместе с "трагической 155 бригадой морской пехоты РФ", второй месяц подряд участвует в боях. Подразделение истощено, поскольку все два месяца воюет в "неудачных штурмах". Кроме того, отметили, что не ясно, чем именно украинцы бьют по штабам. Причина такой неопределенности — самый разнообразный арсенал, который есть в распоряжении ВСУ для ударов по объектам в Курской области: и РСЗО HIMARS, и планирующие высокоточные авиабомбы (французские или американские), и крылатые ракеты (французские и британские), и беспилотники.

"Через тридцать пять месяцев полномасштабной войны России против Украины Украина обладает целым набором оружия глубокого удара", — объяснило Forbes возможности украинцев для ударов по 810 бригаде

Наступление ВСУ — удары по штабам 810 бригады ВС РФ в Курской области Фото: DeepState

Наступление ВСУ — события в Курской области

Отметим, ВСУ начали новое наступление в Курской области 5-6 января, подтвердили в Офисе президента Зеленского. В первых сообщениях аналитиков Институт изучения войны выделили три направления атак вокруг Суджи. Позже российские милитарные блогеры признали, что Силы обороны зашли на южные окраины села Бердин и дошли до центра сел Новосотницкое и Новочеркасское.

Напоминаем, 6 января издание Forbes рассказало о боях в полях под Бердином и об оригинальном применении колес БТР Stryker.