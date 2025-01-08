Дуже не щастить: Forbes розповіло про "пригоди" 810 бригади РФ, яку двічі підривали та розбивали

Україна має можливість регулярно діставати по російських штабах в Курській області, зауважило видання Forbes. Зокрема, по командних пунктах 810 бригади морпіхів РФ могли бити і авіаракетами, і плануючими бомбами західного виробництва.

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Російське командування активно застосовує 810 бригаду морської піхоти, щоб витіснити ЗСУ з Курської області. При цьому бригада потерпає від того, що її штаби вибухають від ударів невідомих засобів ураження Сил оборони. Наприклад, протягом першого тижня 2025 року відбулось два таких прильоти, а в грудні 2024 — один. Про стан підрозділу ЗС РФ, який другий місяць поспіль невдало воює під Курськом, розповіло видання Forbes.

Видання проаналізувало участь 2 500 солдатів 810 бригади морської піхоти ЗС РФ у боях в Курській області. По штабах цієї бригади останніми місяцями тричі прилітали українські засоби ураження, при чому двічі — у січні 2025 року. Перший такий випадок стався у Льгові на Різдво, у 2024 році: прилетіло у командний пункт у нежитловій забудові (за 70 км від кордону). Другий випадок — влучання по штабу в Іванівському, яке сталось 3 січня (50 км від кордону). Третій випадок командування Сил оборони підтвердило увечері 7 січня. Українці написали, що поцілили по штабу, розташованому в селі Біле (східніше від Суджі, за 29 км від кордону). Крім того, Forbes розповіли про невдалі атаки, в яких взяли участь солдати 810 бригади РФ: поруч з селом Погребки (північний виступ Курського відтинку фронту) та Плехове (східніше). При чому біля Погребків, починаючи з листопада, росіяни застосували два батальйони "потерпілої бригади", які втратили сумарно 400 осіб.

"Потерпіла бригада, один із головних підрозділів двомісячного контрнаступу Росії в Курській області на заході Росії, просто не може відпочити", — пояснило видання.

У статті пояснюється, що 810 бригада, разом з "трагічною 155 бригадою морської піхоти РФ", другий місяць поспіль бере участь у боях. Підрозділ виснажений, оскільки усі два місяці воює в "невдалих штурмах". Крім того, зауважили, що не ясно, чим саме українці б'ють по штабах. Причина такої невизначеності — найрізноманітніший арсенал, який є у розпорядженні ЗСУ для ударів по об'єктах в Курській області: і РСЗВ HIMARS, і плануючі високоточні авіабомби (французькі чи американські), і крилаті ракети (французькі та британські), і безпілотники.

"Через тридцять п’ять місяців повномасштабної війни Росії проти України Україна володіє цілим набором зброї глибокого удару", — пояснило Forbes можливості українців для ударів по 810 бригаді

Наступ ЗСУ - удари по штабах 810 бригади ЗС РФ в Курській області Фото: DeepState

Наступ ЗСУ — події в Курській області

Зазначимо, ЗСУ почали новий наступ в Курській області 5-6 січня, підтвердили в офісі президента Зеленського. У перших повідомленнях аналітиків Інститут вивчення війни виділили три напрямки атак навколо Суджі. Згодом російські мілітарні блогери визнали, що Сили оборони зайшли на південні околиці села Бердин та дійшли до центру сіл Новосотницьке та Новочеркаське.

Нагадуємо, 6 січня видання Forbes розповіло про бої в полях під Бердином та про оригінальне застосування коліс БТР Stryker.