Безугла заявила про виведення ЗСУ з Курської області: військовий відповів (відео)

Олександр Сирський нещодавно приїжджав у Курську область, проте ніяк не натякав, що ЗСУ будуть виходити звідти, розповів військовослужбовець Кирило Сазонов.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно приїжджав до Курської області Росії, де Сили оборони України вже три місяці проводять військову операцію. Про це в ефірі "Київ24" розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Кирило Сазонов зазначив, що головком Олександр Сирський нещодавно приїжджав у Курську область, спілкувався з командирами, нагороджував бійців і особисто спостерігав, як розгортається ситуація на цьому напрямку.

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"Жодних натяків на те, що ми завтра виходимо, не було. Але я нагадаю, це армія, це дисципліна, і як буде команда — будемо виходити, буде команда — будемо триматися", — зазначив військовий.

Сазонов зазначив, що його 41-а бригада з початку серпня працює біля одного з найважчих напрямків — міста Суджа в Курській області.

"Саме тут ми б'ємося проти 810 бригади морської піхоти російської, куди саме і передають північнокорейське поповнення", — розповів військовий.

За його словами, ситуація там зараз складна, проте добре, що на цьому напрямку бойові дії тривають на території ворога.

"Ми тримаємо важку оборону. Так, тут дуже важко, тривають дуже важкі бої. Ворог КАБи використовує, зносить усе. Використовує піхотні штурми. Він руйнує Курську область, свою власну, руйнує так, як руйнував і руйнує Донбас", — зазначив Кирило Сазонов, додавши, що навколишні населені пункти схожі на Бахмут і на Авдіївку.

Нагадаємо, як писало видання BILD, російські солдати отримали тушонку, зроблену з собачатини в Північній Кореї. Цей продукт спеціально виготовлений для армії КНДР.

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