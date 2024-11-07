Безуглая заявила о выводе ВСУ из Курской области: военный ответил (видео)

Александр Сырский недавно приезжал в Курскую область, однако никак не намекал, что ВСУ будут выходить оттуда, рассказал военнослужащий Кирилл Сазонов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно приезжал в Курскую область России, где Силы обороны Украины уже три месяца проводят военную операцию. Об этом в эфире "Киев24" рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов отметил, что главком Александр Сырский недавно приезжал в Курскую область, общался с командирами, награждал бойцов и лично наблюдал, как разворачивается ситуация на этом направлении.

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"Никаких намеков на то, что мы завтра выходим, не было. Но я напомню, это армия, это дисциплина, и как будет команда – будем выходить, будет команда – будем держаться", — отметил военный.

Сазонов отметил, что его 41-ая бригада с начала августа работает возле одного из самых трудных направлений — города Суджа в Курской области.

"Именно здесь мы сражаемся против 810 бригады морской пехоты российской, куда именно и передают северокорейское пополнение", – рассказал военный.

По его словам, ситуация там сейчас сложная, однако хорошо, что на этом направлении боевые действия продолжаются на территории врага.

"Мы держим тяжелую оборону. Да, здесь очень тяжело, продолжаются очень тяжелые бои. Враг КАБы использует, сносит все. Использует пехотные штурмы. Он разрушает Курскую область, свою собственную, разрушает так, как разрушал и разрушает Донбасс", — отметил Кирилл Сазонов, добавив, что окрестные населенные пункты похожи на Бахмут и на Авдеевку.

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