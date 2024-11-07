Ждет самолетов с военными КНДР: россиянин засветил расположение ПВО на аэродроме Курска

Как рассказывает сам россиянин на видео, у вражеской армии возникли проблемы с подключением кабелей, но через некоторое время с этим справились. Однако сама запись этих видео дает понимание, где располагается ЗРК, ведь мужчина неоднократно показывает его.

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В Курске для прикрытия самолетов с военными Северной Кореи, которые должны прибыть на аэродром, установили зенитно-ракетный комплекс "Тор", однако с проблемами и засветив геолокацию. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"На аэродроме Курска, вероятно, сегодня ждут новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "Тор" и зарядили его ракетами", — написал Цаплиенко.

Он также прикрепил к посту видео российского военнослужащего, который рассказывает о проблемах, которые возникли с этим зенитно-ракетным комплексом, а также "светит" расположение этого ЗРК "Тор".

На видео россиянин рассказывает, что они долго не могли подключить необходимые кабели к комплексу РЛС из-за проблем с некомплектом штатного оборудования, однако в конце концов, им это удалось сделать.

"Ура, это дерьмо работает! Теперь мы под защитой. Кто что летит, давай быстро лети сюда", — говорит российский военный на видео.

Напомним, The Post обнародовало материал, в котором говорится о том, что северокорейские военные, которые сейчас находятся в России, впервые в жизни получили неограниченный доступ к Интернету и используют его для просмотра порно.

Фокус также писал о том, что в КНДР знают об отправке военных в Россию и их возможном участии в войне против Украины.