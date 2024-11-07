Чекає літаків з військовими КНДР: росіянин засвітив розташування ППО на аеродромі Курська

Як розповідає сам росіянин на відео, у ворожої армії виникли проблеми з підключенням кабелів, але через якийсь час з цим упорались. Проте сам запис цих відео дає розуміння, де розташовується ЗРК, адже чоловік неодноразово показує його.

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У Курську для прикриття літаків з військовими Північної Кореї, які повинні прибути на аеродром, встановили зенітно-ракетний комплекс "Тор", проте з проблемами та засвітивши геолокацію. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"На аеродромі Курська, ймовірно, сьогодні чекають на нові борти з північними корейцями. Для їхнього прикриття встановили зенітно-ракетний комплекс "Тор" і зарядили його ракетами", — написав Цаплієнко.

Він також прикріпив до поста відео російського військовослужбовця, який розповідає про проблеми, які виникли з цим зенітно-ракетним комплексом, а також "світить" розташування цього ЗРК "Тор".

На відео росіянин розповідає, що вони довго не могли підключити необхідні кабелі до комплексу РЛС через проблеми з некомплектом штатного обладнання, проте зрештою, їм це вдалось зробити.

"Ура, це лайно працює! Тепер ми під захистом. Хто що летить, давай швидко лети сюди", — говорить російський військовий на відео.

Нагадаємо, The Post оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що північнокорейські військові, які зараз перебувають у Росії, вперше в житті отримали необмежений доступ до Інтернету та використовують його для перегляду порно.

Фокус також писав про те, що в КНДР знають про відправку військових до Росії та їхню можливу участь у війні проти України.