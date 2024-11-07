Уперше дісталися до інтернету: солдати з КНДР у Росії підсіли на контент для дорослих

У Північній Кореї немає вільного доступу до інтернету, а за заборонений контент, до якого належить і порнографія, можна отримати смертний вирок, як стверджують експерти з КНДР.

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Північнокорейські військові, які зараз перебувають у Росії, вперше в житті отримали необмежений доступ до Інтернету і, можливо, використовують його для перегляду безлічі порнографічних матеріалів. Про це вперше повідомив Financial Times з міжнародних питань Гідеон Рахман, пише The Post.

"Зазвичай надійне джерело повідомляє мені, що північнокорейські солдати, яких було відправлено до Росії, ніколи раніше не мали безперешкодного доступу до інтернету. У результаті вони впиваються порнографією", — написав у пості на X коментатор Financial Times з міжнародних питань Гідеон Рахман.

Рахман не навів жодних додаткових відомостей про те, звідки його джерело могло знати про інтернет-звички 10 000 північнокорейських солдатів, відправлених Кім Чен Ином для підтримки військових зусиль Володимира Путіна.

Пост Гідеона Рахмана Фото: Скриншот

"Хоч би як кумедно це звучало, я не можу підтвердити наявність будь-яких північнокорейських інтернет-звичок або віртуальних "позакласних занять" у Росії", — заявив представник Міністерства оборони США підполковник армії Чарлі Діц.

Він зазначив, що військові в Пентагоні зосереджені на більш серйозних аспектах участі Північної Кореї, якщо така є, у військових операціях Росії.

"Що стосується доступу в інтернет, то це питання, яке краще адресувати Москві. Прямо зараз наша увага зосереджена на підтримці України та розв'язанні більш суттєвих проблем регіональної безпеки", — повідомили американські військові.

Кремль не відповів на прохання журналістів прокоментувати ситуацію.

Інтернет у Північній Кореї

У КНДР є обмежений доступ в Інтернет для низки організацій, які отримують для цього офіційний дозвіл. На 2019 рік кількість IP-адрес, що виходять у глобальну мережу, оцінювалася лише в 1024. Доступ у Всесвітню павутину мають партійні діячі, пропагандисти, МЗС Північної Кореї, іноземні представництва, деякі науково-технічні організації, зокрема Корейський комп'ютерний центр. Але, як відомо, доступ до інтернету суворо регламентується навіть в організаціях, де він дозволений.

Північнокорейські солдати Фото: KCNA

У КНДР також існує власний інтернет: мережа "Кванмен", що в перекладі означає "Яскрава зірка", і до неї нібито мають доступ усі жителі Північної Кореї, які мають для цього гаджети. Туристам надають доступ до інтернету, але за окрему плату.

У наші дні близько 20% жителів КНДР мають персональні комп'ютери, що працюють на єдиній дозволеній у країні операційній системі — "Пульгинбель" (Червона зірка). Вона регулярно оновлюється, зараз її інтерфейс нагадує MaC OS. Відмітна особливість "Червоної зірки" — блокування файлів, на яких немає електронної мітки "схвалено урядом", і надсилання скріншотів екранів користувачів службі безпеки.

Більшість північнокорейців володіють примітивними смартфонами, але виключно місцевих брендів. Одні з найпопулярніших — "Пхеньян Тач", "Аріран", "Азалія", Blue Sky. Зарубіжні смартфони є у представників місцевої еліти.

Спортсмени з КНДР і Південної Кореї позують для селфі Фото: Getty Images

Як правило, техніку простих громадян закуповують у Китаї і модифікують, оснащуючи спеціальними програмами-шпигунами.

У країні доступні лише два оператори стільникового зв'язку — Koryolink і Byol, і обидва готові надати записи розмов за першим запитом уряду.

Усі смартфони та комп'ютери мають бути зареєстровані в системі держбезпеки, а зберігання і використання техніки, придбаної за кордоном, суворо заборонено.

Найсуворіше покарання за споживання нелегального контенту — смертна кара. Такий вирок виносять тим, хто захопився переглядом роликів із критикою чинного уряду або з порнографією. На чорному ринку вартість дисків із подібним вмістом сягає 500 доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що в КНДР знають про відправку військових до Росії та їхню можливу участь у війні проти України. Незважаючи на всі спроби режиму Кім Чен Ина припинити поширення чуток, родичі солдатів дізналися, що вони вирушили в РФ. Але при цьому вони впевнені, що їхні рідні не потраплять на поле бою.