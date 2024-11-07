Впервые добрались до интернета: солдаты из КНДР в России подсели на контент для взрослых

В Северной Корее нет свободного доступа в интернет, а за запрещенный контент к которому относится и порнография, можно получить смертный приговор, как утверждают эксперты по КНДР.

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Северокорейские военные, которые сейчас находятся в России, впервые в жизни получили неограниченный доступ в Интернет и, возможно, используют его для просмотра множества порнографических материалов. Об этом впервые сообщил Financial Times по международным вопросам Гидеон Рахман, пишет The Post.

"Обычно надежный источник сообщает мне, что северокорейские солдаты, которые были отправлены в Россию, никогда раньше не имели беспрепятственного доступа к интернету. В результате они упиваются порнографией", — написал в посте на X комментатор Financial Times по международным вопросам Гидеон Рахман.

Рахман не привел никаких дополнительных сведений о том, откуда его источник мог знать об интернет-привычках 10 000 северокорейских солдат, отправленных Ким Чен Ыном для поддержки военных усилий Владимира Путина.

Пост Гидеона Рахмана Фото: Скриншот

"Как бы забавно это ни звучало, я не могу подтвердить наличие каких-либо северокорейских интернет-привычек или виртуальных "внеклассных занятий" в России", — заявил представитель Министерства обороны США подполковник армии Чарли Диц.

Он отметил, что военные в Пентагоне сосредоточены на более серьезных аспектах участия Северной Кореи, если таковое имеется, в военных операциях России.

"Что касается доступа в интернет, то это вопрос, который лучше адресовать Москве. Прямо сейчас наше внимание сосредоточено на поддержке Украины и решении более существенных проблем региональной безопасности", — сообщили американские военные.

Кремль не ответил на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Интернет в Северной Корее

В КНДР имеется ограниченный доступ в Интернет для ряда организаций, получающих для этого официальное разрешение. На 2019 год количество IP-адресов, выходящих в глобальную сеть, оценивалось всего в 1024. Доступ во Всемирную паутину имеют партийные деятели, пропагандисты, МИД Северной Кореи, иностранные представительства, некоторые научно-технические организации, в том числе Корейский компьютерный центр. Но, как известно, доступ к интернету строго регламентируется даже в организациях, где он разрешен.

Северокорейские солдаты Фото: KCNA

В КНДР также существует собственный интернет: сеть "Кванмен", что в переводе означает "Яркая звезда" и к ней якобы имеют доступ все жители Северной Кореи у которых есть для этого гаджеты. Туристам предоставляют доступ в интернет, но за отдельную плату.

В наши дни около 20% жителей КНДР имеют персональные компьютеры, работающие на единственной разрешенной в стране операционной системе — "Пульгынбель" (Красная звезда). Она регулярно обновляется, сейчас ее интерфейс напоминает MaC OS. Отличительная особенность "Красной звезды" — блокировка файлов, на которых нет электронной метки "одобрено правительством", и отправка скриншотов экранов пользователей службе безопасности.

Большинство северокорейцев владеют примитивными смартфонами, но исключительно местных брендов. Одни из самых популярных — "Пхеньян Тач", "Ариран", "Азалия", Blue Sky. Зарубежные смартфоны есть у представителей местной элиты.

Спортсмены из КНДР и Южной Кореи позируют для селфи Фото: Getty Images

Как правило, технику простых граждан закупают в Китае и модифицируют, оснащая специальными программами-шпионами.

В стране доступны всего два оператора сотовой связи — Koryolink и Byol и оба готовы предоставить записи разговоров про первому запросу правительства.

Все смартфоны и компьютеры должны быть зарегистрированы в системе госбезопасности, а хранение и использование техники, приобретенной за рубежом, строго запрещено.

Самое строгое наказание за потребление нелегального контента — смертная казнь. Такой приговор выносят тем, кто увлекся просмотром роликов с критикой действующего правительства или с порнографией. На черном рынке стоимость дисков с подобным содержанием достигает 500 долларов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в КНДР знают об отправке военных в Россию и их возможном участии в войне против Украины. Несмотря на все попытки режима Ким Чен Ына пресечь распространение слухов, родственники солдат узнали, что они отправились в РФ. Но при этом они уверены, что их родные не попадут на поле боя.