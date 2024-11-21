Беременным украинкам разрешили расторгать брак: в ВР назвали основные причины

Отныне основанием для расторжения брака во время беременности и в течение одного года после рождения ребенка является не только совершение уголовного преступления, но и совершение домашнего насилия.

В Украине Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 10249, которым был расширен перечень оснований для расторжения брака во время беременности женщины и в течение одного года после рождения ребенка. Об этом говорится в законопроекте.

Отныне основанием для расторжения брака во время беременности и в течение одного года после рождения ребенка является не только совершение уголовного преступления, но и совершение домашнего насилия. Документом внесены изменения в статью 110 Семейного кодекса.

"Данная поправка предлагается для устранения разночтений относительно того, о каком именно варианте домашнего насилия идет речь, уточнить на законодательном уровне, что основанием для подачи иска о расторжении брака является совершение одним из супругов домашнего насилия в понимании Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Ведь именно указанный Закон Украины дает четкое определение понятия противоправного поведения, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга, ребенка или другого члена семьи", — говорится в документе.

Стоит отметить, что такое насилие не обязательно должно быть совершено в отношении ребенка или кого-то из супругов. Оно может быть совершено в отношении другого члена семьи.

Напомним, что в Украине предлагают увеличить в несколько раз штрафы за распространенные нарушения ПДД. Новый законопроект усиливает ответственность нарушителей-рецидивистов. Штрафы за повторные нарушения ПДД могут увеличить в 3-7 раз.