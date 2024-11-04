В Украине предлагают увеличить в несколько раз штрафы за распространенные нарушения ПДД

Новый законопроект усиливает ответственность нарушителей-рецидивистов. Штрафы за повторные нарушения ПДД могут увеличить в 3-7 раз.

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В Украине могут существенно вырасти штрафы за систематические нарушения ПДД. Это предлагает проект закона №12172, который был совместно разработан группой депутатов и МВД и недавно зарегистрирован в Верховной Раде.

Один из инициаторов законопроекта народный депутат Александр Горенюк пояснил, что предполагается усиленный механизм наказания нарушителей-рецидивистов. Его решили предложить потому, что введение штрафных баллов (они также призваны бороться с систематическими нарушениями ПДД) является достаточно длительным процессом.

Законопроект усилит ответственность за такие нарушения ПДД:

нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых переходах;

проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил обгона и встречного разъезда.

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Штраф за первое подобное нарушение останется неизменным — 340 гривен за нарушение правил проезда пешеходных переходов и 510 гривен — за другие вышеприведенные нарушения.

Впрочем, в случае совершения такого нарушения ПДД повторно в течение года сумма штрафа возрастет до 1020 гривен. Третье нарушение за год — это уже штраф в 2550 гривен и лишение водительских прав на период от 6 месяцев до 1 года. Таким образом авторы законопроекта планируют добиться уменьшения количества смертельных ДТП.

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