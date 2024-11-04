В Украине предлагают увеличить в несколько раз штрафы за распространенные нарушения ПДД
Новый законопроект усиливает ответственность нарушителей-рецидивистов. Штрафы за повторные нарушения ПДД могут увеличить в 3-7 раз.
В Украине могут существенно вырасти штрафы за систематические нарушения ПДД. Это предлагает проект закона №12172, который был совместно разработан группой депутатов и МВД и недавно зарегистрирован в Верховной Раде.
Один из инициаторов законопроекта народный депутат Александр Горенюк пояснил, что предполагается усиленный механизм наказания нарушителей-рецидивистов. Его решили предложить потому, что введение штрафных баллов (они также призваны бороться с систематическими нарушениями ПДД) является достаточно длительным процессом.
Законопроект усилит ответственность за такие нарушения ПДД:
- нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых переходах;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- нарушение правил обгона и встречного разъезда.
Штраф за первое подобное нарушение останется неизменным — 340 гривен за нарушение правил проезда пешеходных переходов и 510 гривен — за другие вышеприведенные нарушения.
Впрочем, в случае совершения такого нарушения ПДД повторно в течение года сумма штрафа возрастет до 1020 гривен. Третье нарушение за год — это уже штраф в 2550 гривен и лишение водительских прав на период от 6 месяцев до 1 года. Таким образом авторы законопроекта планируют добиться уменьшения количества смертельных ДТП.
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