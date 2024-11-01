В украинских городах-миллионниках снизили разрешенную скорость движения авто (список улиц)

Снижение разрешенной скорости на улицах Киева и Днепра продиктовано заботой о безопасности дорожного движения, ведь зимой ухудшается видимость и возрастает тормозной путь на мокрой или скользкой дороге.

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С сегодняшнего дня, 1 ноября, в Киеве и Днепре вводится так называемая "зимняя" редакция Правил дорожного движения. Это значит, что максимальная разрешенная скорость в городах — 50 км/ч. О новых ограничениях скоростного режима напомнил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Как известно, в летний период на отдельных дорогах Киева действует лимит скорости 80 км/ч, а в Днепре — 70 км/ч. Решение снизить ограничения в зимний период продиктовано стремлением повысить безопасность дорожного движения, ведь зимой и видимость хуже, и тормозной путь на мокром или скользком асфальте длиннее.

Где в Киеве снизили разрешенную скорость до 50 км/ч:

проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

проспект Николая Бажана (от Южного моста до Харьковской площади);

автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева).

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В Днепре ограничение 50 км/ч ввели на таких дорогах:

ул. Набережная Заводская;

ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);

шоссе Запорожское (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

шоссе Донецкое (от перекрестка с ул. Березинской до дорожных знаков 5.45 и 5.46 "Днепр");

Солнечная Набережная, от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста;

мост Центральный;

мост Кайдакский.

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