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Авто

В українських містах-мільйонниках знизили дозволену швидкість руху авто (список вулиць)

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Фото: autocentre.ua | На низці вулиць Києва та Дніпра встановили обмеження швидкості 50 км/год

Зниження дозволеної швидкості на вулицях Києва та Дніпра продиктоване турботою про безпеку дорожнього руху, адже взимку погіршується видимість і зростає гальмівний шлях на мокрій чи слизькій дорозі.

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Із сьогоднішнього дня, 1 листопада, у Києві та Дніпрі вводиться так звана "зимова" редакція Правил дорожнього руху. Це значить, що максимальна дозволена швидкість в містах – 50 км/год. Про нові обмеження швидкісного режиму нагадав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Як відомо, в літній період на окремих дорогах Києва діє ліміт швидкості 80 км/год, а в Дніпрі – 70 км/год. Рішення знизити обмеження в зимовий період продиктоване прагненням підвищити безпеку дорожнього руху, адже взимку і видимість гірша, і гальмівний шлях на мокрому чи слизькому асфальті довший.

Де в Києві знизили дозволену швидкість до 50 км/год:

  • проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);
  • проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • проспект Миколи Бажана (від Південного мосту до Харківської площі);
  • автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва).
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У Дніпрі обмеження 50 км/год ввели на таких дорогах:

  • вул. Набережна Заводська;
  • вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
  • шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
  • шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");
  • Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту;
  • міст Центральний;
  • міст Кайдацький.

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