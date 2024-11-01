В українських містах-мільйонниках знизили дозволену швидкість руху авто (список вулиць)

Зниження дозволеної швидкості на вулицях Києва та Дніпра продиктоване турботою про безпеку дорожнього руху, адже взимку погіршується видимість і зростає гальмівний шлях на мокрій чи слизькій дорозі.

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Із сьогоднішнього дня, 1 листопада, у Києві та Дніпрі вводиться так звана "зимова" редакція Правил дорожнього руху. Це значить, що максимальна дозволена швидкість в містах – 50 км/год. Про нові обмеження швидкісного режиму нагадав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Як відомо, в літній період на окремих дорогах Києва діє ліміт швидкості 80 км/год, а в Дніпрі – 70 км/год. Рішення знизити обмеження в зимовий період продиктоване прагненням підвищити безпеку дорожнього руху, адже взимку і видимість гірша, і гальмівний шлях на мокрому чи слизькому асфальті довший.

Де в Києві знизили дозволену швидкість до 50 км/год:

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

проспект Миколи Бажана (від Південного мосту до Харківської площі);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі Києва).

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У Дніпрі обмеження 50 км/год ввели на таких дорогах:

вул. Набережна Заводська;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до дорожніх знаків 5.45 та 5.46 "Дніпро");

Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту;

міст Центральний;

міст Кайдацький.

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