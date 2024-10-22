Самое дорогое ДТП года: в Африке столкнулись два Bugatti Chiron (видео)

Один из водителей Bugatti Chiron нарушил правила обгона, что привело к аварии. В ДТП никто не пострадал, однако дорогие суперкары получили повреждения и нуждаются в ремонте.

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Аварией закончился автопробег владельцев Bugatti в Марокко. В ДТП пострадали два суперкара Bugatti Chiron и грузовик. Видео инцидента опубликовал в Youtube пользователь Tushar Kelshikar.

ДТП произошло на трассе между городами Танжер и Тетуан. На видео видно, что колонна Bugatti пытается обогнать грузовик по встречной полосе. Водитель серебристого Bugatti Chiron Supersport решил нарушить ПДД и обогнать одновременно и грузовое авто, и другой Chiron в лимитированной версии Pur Sport.

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В результате, два суперкара столкнулись и зацепили грузовик, который слетел с дороги и перевернулся. Bugatti Chiron Supersport занесло и он оказался в кювете. У него повреждена передняя часть.

Другой суперкар получил лишь царапины на кузове. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.

Bugatti Chiron Pur Sport Фото: Bugatti Bugatti Chiron Supersport Фото: Bugatti

Общая стоимость поврежденных авто составляет примерно 9 миллионов долларов. Суперкар Bugatti Chiron Pur Sport стоит $5 миллионов долларов. Это облегченная трековая версия модели со спортивной подвеской. Таких купе с 8,0-литровым 1500-сильным W16 изготовили 60.

Bugatti Chiron Supersport разошелся тиражом в 110 экземпляров стоимостью 3,9 млн долларов. Он отличается оптимизированной аэродинамикой и более мощным W16 на 1600 сил. Суперкар способен развить 440 км/ч.

Кстати, недавно в США вскоре после покупки сгорел новейший суперкар Lamborghini за $600 000.

Также Фокус рассказывал, что подержанные фары для Bugatti Chiron продают по цене "Гелендвагена".