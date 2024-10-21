Новейший суперкар Lamborghini за $600 000 сгорел вскоре после покупки (видео)

Новый Lamborghini Revuelto — 1000-сильный гибридный суперкар с бензиновым V12 и тремя электромоторами. Авто способно разогнаться до сотни за 2,5 с и развить 350 км/ч.

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В США сгорел новенький суперкар Lamborghini Revuelto. Дорогостоящее авто не подлежит восстановлению. Видео с пожаром опубликовал в Instagram его владелец.

Новый Lamborghini Revuelto совсем недавно приобрел Итан Дюран, который является владельцем компании по прокату суперкаров и элитных авто. На авто он успел проехать всего 175 км.

Инцидент имел место на хайвее вблизи Нью-Йорка. Во время поездки суперкар Lamborghini задымился. Итан Дюран остановил авто и вместе с пассажиром успел выбраться из него прежде, чем оно загорелось.

Lamborghini Revuelto принадлежал владельцу компании по прокату суперкаров Фото: instagram.com/ethanduran

Пожарные довольно быстро прибыли на место ДТП и потушили Lamborghini Revuelto, однако не смогли его учесть — суперкар сгорел полностью. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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Как известно, цена Lamborghini Revuelto 2024 составляет 608 тыс. долларов. Гибридный суперкар оснащен 6,5-литровым бензиновым V12 и тремя электромоторами.

Суперкар проехал всего 175 км Фото: instagram.com/ethanduran

Общая мощность установки составляет 1000 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 с и развивать 350 км/ч. В то же время, авто способно проехать 10 км на электротяге.

Кстати, недавно в США сгорел еще один суперкар Lamborghini, причем довольно редкий.

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