Футуристический дизайн и 1000 сил: Lamborghini показали новый флагманский суперкар (фото)

Lamborghini Revuelto оснащен гибридной силовой установкой мощностью 1000 л. с. Модель получила новый двигатель V12 и три электромотора.

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В Италии состоялась презентация нового гибридного суперкара Lamborghini Revuelto, который стал преемником модели Aventador. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Lamborghini Revuelto сохранил узнаваемые черты внешности и является самой быстрой моделью итальянского бренда в истории. Дизайн авто вдохновлен аэрокосмическими технологиями.

Дизайн

Спереди суперкара расположена необычная оптика. Ходовые огни Y-образной формы огибают фары и изящно сочетаются с изгибами кузова.

Lamborghini Revuelto получил стильные Y-образные ходовые огни Фото: Lamborghini

Многие детали экстерьера имеют шестиугольную форму. Это новый язык дизайна Lamborghini, который часто будет встречаться на будущих моделях бренда.

По бокам находятся большие воздухозаборники для охлаждения силовой установки и задних тормозов. Утопленная крыша направляет воздух прямо к двигателю.

Сзади находятся фонари Y-образной формы, между которыми расположены выхлопные патрубки. Под бампером разместили карбоновый диффузор.

Два больших выхлопных патрубка расположены между задними фонарями Фото: Lamborghini

Заднее антикрыло активно и автоматически настраивает свой угол в зависимости от ситуации на дороге. По словам Lamborghini, Revuelto имеет на 66% больше прижимной силы, чем Aventador Ultimae.

Lamborghini Revuelto имеет огромную прижимную силу Фото: Lamborghini

Также Lamborghini Revuelto предложит одни из самых богатых возможностей персонализации. Клиенты смогут заказать суперкар в около 400 различных цветах кузова.

Интерьер

Дизайн интерьера перекликается с экстерьером суперкара. Салон имеет Y-образную форму и выполнен так, чтобы водитель минимально отвлекался от дороги.

Внутри установлены три дисплея: 12,3-дюймовую приборную панель, 8,4-дюймовый центральный экран и 9,1-дюймовый дисплей для пассажира. Почти всеми функциями авто можно управлять при помощи кнопок на руле.

В интерьере установлены три дисплея Фото: Lamborghini

Обивка интерьера сочетает в себе различные виды кожи и микрофибру из переработанного полиэстера. Для салона доступно более 70 цветовых вариантов.

Lamborghini Revuelto предлагает 13 различных режимов вождения. Это рекордный показатель для всех моделей бренда.

Характеристики

Главной "изюминкой" суперкара является его силовая установка. В Lamborghini разработали новый 6,5-литровый атмосферный V12, который легче и эффективнее своего предшественника. Его дополнили тремя электромоторами и восьмиступенчатой ​​​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Суммарная отдача силовой установки составляет 1000 л.с. Электромоторы обеспечивают мощность 180 л.с. и питаются от небольшой аккумуляторной батареи на 3,8 кВт⋅ч.

Спереди установлены два электромотора, а сзади — еще один электромотор и двигатель V12 Фото: Lamborghini

Lamborghini Revuelto способен передвигаться только на электротяге. В таком режиме суперкар может проехать примерно 10 км, а ведущими остаются передние колеса.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,5 секунды. До 200 км/ч суперкар разгоняется за 7 секунд, а максимальная скорость составляет 349 км/ч.

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На выбор доступны два варианта колес. В стандартное оснащение входят колеса размерностью 265/35-20 спереди и 345/30-21 сзади. В качестве опции доступна резина 265/30-21 спереди и 355/25-22 сзади.

Стоимость и дата выхода суперкара пока не разглашаются. По слухам, новая модель поступит в продажу уже в конце 2023 года.

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