Футуристичний дизайн і 1000 сил: Lamborghini показали новий флагманський суперкар (фото)

Lamborghini Revuelto оснащений гібридною силовою установкою потужністю 1000 к. с. Модель отримала новий двигун V12 та три електромотори.

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В Італії відбулася презентація нового гібридного суперкара Lamborghini Revuelto, який став наступником моделі Aventador. Про це розповіли на сайті Motor1.

Lamborghini Revuelto зберіг впізнавані риси зовнішності та є найшвидшою моделлю італійського бренду в історії. Дизайн авто натхненний аерокосмічними технологіями.

Дизайн

Спереду суперкара розташована незвичайна оптика. Ходові вогні Y-подібної форми огинають фари та витончено поєднуються з вигинами кузова.

Lamborghini Revuelto отримав стильні Y-подібні ходові вогні Фото: Lamborghini

Більшість деталей екстер'єру мають шестикутну форму. Це нова мова дизайну Lamborghini, яка часто зустрічатиметься на майбутніх моделях бренду.

З обох боків знаходяться великі повітрозабірники для охолодження силової установки та задніх гальм. Втоплений дах спрямовує повітря прямо до двигуна.

Позаду знаходяться ліхтарі Y-подібної форми, між якими розташовані вихлопні патрубки. Під бампером розмістили карбоновий дифузор.

Два великі вихлопні патрубки розташовані між задніми ліхтарями Фото: Lamborghini

Заднє антикрило активне й автоматично налаштовує свій кут залежно від ситуації на дорозі. За словами Lamborghini, Revuelto має на 66% більше притискної сили, ніж Aventador Ultimae.

Lamborghini Revuelto має величезну притискну силу Фото: Lamborghini

Також Lamborghini Revuelto запропонує одні з найбагатших можливостей персоналізації. Клієнти зможуть замовити суперкар у майже 400 різних кольорах кузова.

Інтер'єр

Дизайн інтер'єру перегукується з екстер'єром суперкара. Салон має Y-подібну форму та виконаний так, щоб водій мінімально відривався від дороги.

Усередині встановлено три дисплеї: 12,3-дюймову панель приладів, 8,4-дюймовий центральний екран і 9,1-дюймовий дисплей для пасажира. Майже всіма функціями авто можна керувати за допомогою кнопок на кермі.

В інтер'єрі встановлені три дисплеї Фото: Lamborghini

Оббивка інтер'єру поєднує різні види шкіри та мікрофібру з переробленого поліестеру. Для салону є більше ніж 70 колірних варіантів.

Lamborghini Revuelto пропонує 13 різних режимів водіння. Це рекордний показник для всіх моделей брендів.

Характеристики

Головною "родзинкою" суперкара є його силова установка. У Lamborghini розробили новий 6,5-літровий атмосферний двигун V12, який легший та ефективніший за свого попередника. Його доповнили трьома електромоторами та восьмиступінчастою коробкою передач із подвійним зчепленням.

Сумарна віддача силової установки складає 1000 к. с. Електромотори забезпечують потужність 180 к. с. та живляться від невеликої акумуляторної батареї на 3,8 кВт⋅год.

Спереду встановлені два електромотори, а ззаду — ще один електромотор та двигун Фото: Lamborghini

Lamborghini Revuelto здатний пересуватися лише на електротязі. У такому режимі суперкар може проїхати приблизно 10 км, а тягловими залишаються лише передні колеса.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,5 секунди. До 200 км/год суперкар розганяється за 7 секунд, а максимальна швидкість становить 349 км/год.

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На вибір доступні два варіанти коліс. У стандартне оснащення входять колеса розмірністю 265/35-20 спереду та 345/30-21 ззаду. Як опція доступна гума 265/30-21 спереду і 355/25-22 ззаду.

Вартість та дата виходу суперкара поки не розголошуються. За чутками, нова модель надійде у продаж уже наприкінці 2023 року.

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