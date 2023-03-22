До сотні за 2 секунди: у США готують недорогий електросуперкар із ураганним розгоном (фото)

Mullen GT — двомісне купе з карбоновим кузовом. Електромобіль запропонують у двох варіантах потужності, а його запас ходу становитиме 380 км.

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Американська компанія Mullen готує нову модель GT. Електричний суперкар надійде у виробництво цього року. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

Суперкар створений на базі китайського Qiantu K50

Новий Mullen GT не є повністю самостійною розробкою – це покращена версія китайського купе Qiantu K50. У 2019 році Mullen та Qiantu уклали договір про співпрацю, але тільки зараз нова модель готова.

Електромобіль Mullen GT – двомісне купе з обтічним дизайном та карбоновим кузовом. Від китайського побратима воно відрізняється зміненим дизайном передньої частини, а також обваженням Версія GTRS отримала заднє антикрило.

У Mullen GTRS встановлено заднє антикрило

Розміри Mullen GT:

довжина – 4634 мм

ширина – 2069 мм

висота – 1253 мм

колісна база – 2650 мм

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В обробці салону поєднуються шкіра та алькантара. Електрокар отримає віртуальну панель приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрин мультимедіа.

Запас ходу електрокара становитиме 380 км

Базовий електромобіль Mullen GT оснастять двома двигунами загальною потужністю 435 к. с. Розгін до сотні займе 4,6 секунди, а запас ходу складе 380 км. Версія GTRS буде потужнішою і швидшою: вона зможе досягти 100 км/год за 1,95 с і розвинути швидкість понад 320 км/год. Стартова вартість авто складе близько $125 000.

Це не перша модель Mullen з китайським корінням. Раніше американці випустили компактний міський електромобіль для Європи за 12 тисяч євро.

Також Фокус повідомляв, що Ford випустив електричний кросовер Explorer.