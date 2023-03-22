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До сотні за 2 секунди: у США готують недорогий електросуперкар із ураганним розгоном (фото)

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Mullen GT почнуть випускати цього року

Mullen GT — двомісне купе з карбоновим кузовом. Електромобіль запропонують у двох варіантах потужності, а його запас ходу становитиме 380 км.

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Американська компанія Mullen готує нову модель GT. Електричний суперкар надійде у виробництво цього року. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.

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Суперкар створений на базі китайського Qiantu K50

Новий Mullen GT не є повністю самостійною розробкою – це покращена версія китайського купе Qiantu K50. У 2019 році Mullen та Qiantu уклали договір про співпрацю, але тільки зараз нова модель готова.

Електромобіль Mullen GT – двомісне купе з обтічним дизайном та карбоновим кузовом. Від китайського побратима воно відрізняється зміненим дизайном передньої частини, а також обваженням Версія GTRS отримала заднє антикрило.

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У Mullen GTRS встановлено заднє антикрило

Розміри Mullen GT:

  • довжина – 4634 мм
  • ширина – 2069 мм
  • висота – 1253 мм
  • колісна база – 2650 мм
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В обробці салону поєднуються шкіра та алькантара. Електрокар отримає віртуальну панель приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрин мультимедіа.

Mullen GT, електричний суперкар, новий Mullen GT, Mullen GTRS, американський суперкар Fullscreen
Запас ходу електрокара становитиме 380 км

Базовий електромобіль Mullen GT оснастять двома двигунами загальною потужністю 435 к. с. Розгін до сотні займе 4,6 секунди, а запас ходу складе 380 км. Версія GTRS буде потужнішою і швидшою: вона зможе досягти 100 км/год за 1,95 с і розвинути швидкість понад 320 км/год. Стартова вартість авто складе близько $125 000.

Це не перша модель Mullen з китайським корінням. Раніше американці випустили компактний міський електромобіль для Європи за 12 тисяч євро.

Також Фокус повідомляв, що Ford випустив електричний кросовер Explorer.