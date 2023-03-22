До сотні за 2 секунди: у США готують недорогий електросуперкар із ураганним розгоном (фото)
Mullen GT — двомісне купе з карбоновим кузовом. Електромобіль запропонують у двох варіантах потужності, а його запас ходу становитиме 380 км.
Американська компанія Mullen готує нову модель GT. Електричний суперкар надійде у виробництво цього року. Про це повідомляється на офіційному сайті автовиробника.
Новий Mullen GT не є повністю самостійною розробкою – це покращена версія китайського купе Qiantu K50. У 2019 році Mullen та Qiantu уклали договір про співпрацю, але тільки зараз нова модель готова.
Електромобіль Mullen GT – двомісне купе з обтічним дизайном та карбоновим кузовом. Від китайського побратима воно відрізняється зміненим дизайном передньої частини, а також обваженням Версія GTRS отримала заднє антикрило.
Розміри Mullen GT:
- довжина – 4634 мм
- ширина – 2069 мм
- висота – 1253 мм
- колісна база – 2650 мм
В обробці салону поєднуються шкіра та алькантара. Електрокар отримає віртуальну панель приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрин мультимедіа.
Базовий електромобіль Mullen GT оснастять двома двигунами загальною потужністю 435 к. с. Розгін до сотні займе 4,6 секунди, а запас ходу складе 380 км. Версія GTRS буде потужнішою і швидшою: вона зможе досягти 100 км/год за 1,95 с і розвинути швидкість понад 320 км/год. Стартова вартість авто складе близько $125 000.
Це не перша модель Mullen з китайським корінням. Раніше американці випустили компактний міський електромобіль для Європи за 12 тисяч євро.
Також Фокус повідомляв, що Ford випустив електричний кросовер Explorer.