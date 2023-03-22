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Авто

До сотни за 2 секунды: в США готовят недорогой электросуперкар с ураганным разгоном (фото)

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Mullen GT начнут выпускать в нынешнем году

Mullen GT — обтекаемое двухместное купе с карбоновым кузовом. Электромобиль предложат в двух вариантах мощности, а его запас хода составит 380 км.

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Американская компания Mullen готовит новую модель GT. Электрический суперкар поступит в производство в нынешнем году. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Mullen GT, электрический суперкар, новый Mullen GT, Mullen GTRS, американский суперкар Fullscreen
Суперкар создан на базе китайского Qiantu K50

Новый Mullen GT не является полностью самостоятельной разработкой – это улучшенная версия китайского купе Qiantu K50. В 2019 году Mullen и Qiantu заключили договор о сотрудничестве, но только сейчас новая модель готова.

Электромобиль Mullen GT – двухместное купе с обтекаемым дизайном и карбоновым кузовом. От китайского собрата оно отличается измененным дизайном передней части, а также обвесом Версия GTRS получила заднее антикрыло.

Mullen GT, электрический суперкар, новый Mullen GT, Mullen GTRS, американский суперкар Fullscreen
В Mullen GTRS установлено заднее антикрыло

Размеры Mullen GT:

  • длина – 4634 мм
  • ширина – 2069 мм
  • высота – 1253 мм
  • колесная база – 2650 мм
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В отделке салона сочетаются кожа и алькантара. Электрокар получит виртуальную панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Mullen GT, электрический суперкар, новый Mullen GT, Mullen GTRS, американский суперкар Fullscreen
Запас хода электрокара составит 380 км

Базовый электромобиль Mullen GT оснастят двумя моторами общей мощностью 435 л. с. Разгон до сотни займет 4,6 с, а запас хода составит 380 км. Версия GTRS будет мощнее и быстрее: она сможет достичь 100 км/ч за 1,95 с и развить скорость свыше 320 км/ч. Стартовая цена авто составит около $125 000.

Это не первая модель Mullen с китайскими корнями. Ранее американцы выпустили компактный городской электромобиль для Европы за 12 тыс. евро.

Также Фокус сообщал, что Ford выпустил электрический кроссовер Explorer.