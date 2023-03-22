До сотни за 2 секунды: в США готовят недорогой электросуперкар с ураганным разгоном (фото)

Mullen GT — обтекаемое двухместное купе с карбоновым кузовом. Электромобиль предложат в двух вариантах мощности, а его запас хода составит 380 км.

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Американская компания Mullen готовит новую модель GT. Электрический суперкар поступит в производство в нынешнем году. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Суперкар создан на базе китайского Qiantu K50

Новый Mullen GT не является полностью самостоятельной разработкой – это улучшенная версия китайского купе Qiantu K50. В 2019 году Mullen и Qiantu заключили договор о сотрудничестве, но только сейчас новая модель готова.

Электромобиль Mullen GT – двухместное купе с обтекаемым дизайном и карбоновым кузовом. От китайского собрата оно отличается измененным дизайном передней части, а также обвесом Версия GTRS получила заднее антикрыло.

В Mullen GTRS установлено заднее антикрыло

Размеры Mullen GT:

длина – 4634 мм

ширина – 2069 мм

высота – 1253 мм

колесная база – 2650 мм

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В отделке салона сочетаются кожа и алькантара. Электрокар получит виртуальную панель приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Запас хода электрокара составит 380 км

Базовый электромобиль Mullen GT оснастят двумя моторами общей мощностью 435 л. с. Разгон до сотни займет 4,6 с, а запас хода составит 380 км. Версия GTRS будет мощнее и быстрее: она сможет достичь 100 км/ч за 1,95 с и развить скорость свыше 320 км/ч. Стартовая цена авто составит около $125 000.

Это не первая модель Mullen с китайскими корнями. Ранее американцы выпустили компактный городской электромобиль для Европы за 12 тыс. евро.

Также Фокус сообщал, что Ford выпустил электрический кроссовер Explorer.