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"Вбивця" суперкарів: Dodge представили прощальний Challenger із рекордним розгоном (відео)

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новий Dodge Challenger
Фото: Dodge | Dodge Challenger SRT Demon 170 стане прощальною версією моделі

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 розганяється до 100 км/год лише за 1,66 с – на рівні болідів "Формули-1". Разом з тим лімітована модель набагато дешевша за більшість надшвидкісних суперкарів.

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Культовий американський Dodge Challenger знімуть із виробництва до кінця теперішнього року і на зміну йому незабаром прийде електромобіль. На прощання у спортивному підрозділі підготовлена SRT найшвидша та найекстремальніша його версія — Demon 170. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новий Dodge Challenger Fullscreen
Dodge Challenger SRT Demon 170 розганяється до сотні всього за 1,66 с
Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 — характеристики

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 отримав ще потужнішу версію 6,2-літрового компресорного V8. Фактично інженери Stellantis побудували двигун наново – замінено інжектори, клапани, нагнітач та свічки запалювання, а блок циліндрів посилено.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новий Dodge Challenger Fullscreen
Усього випустять 3300 таких купе
Фото: Dodge

На звичайному бензині вісімка видає 913 к. с. і 1097 Н∙м, але в біоетанолі її віддача зростає до 1039 к. с. та 1280 Н∙м. Крім того, посилено 8-ступінчасту автоматичну КПП і задній міст і додано охолодження силового агрегату від кондиціонера.

Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новий Dodge Challenger Fullscreen
На кришці багажника встановлений спойлер
Фото: Dodge

Передбачено і спеціальний екстремальний режим для драгрейсингу з функцією допомоги при старті Launch control – він активується окремим ключем. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає всього 1,66 с – це результат на рівні болідів "Формули-1" та рекорд серед серійних авто. Навіть спортивні електромобілі Tesla Model S Plaid та Rimac Nevera повільніші. Заїзд на чверть милі у драгрейсингу здійснюється за 8,91 с, а швидкість на фініші становить 243,2 км/год. Максимальна швидкість Dodge Challenger Demon 170 2023 становить 346 км/год.

Салон Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новий Dodge Challenger Fullscreen
Для драгрейсингу передбачено спеціальний режим
Фото: Dodge

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 отримав адаптивні амортизатори Bilstein та спеціальні широкі шини для драгресингу Mickey Thompson ET Street R розміром 245/55 R18 спереду та 315/50 R17 ззаду.

Дизайн та комплектація Dodge Challenger SRT Demon 170

Примітно, що на вигляд надпотужна заряджена модифікація мало чим відрізняється від стандартного Dodge Challenger 2023 — у неї тільки крила розширені, встановлені повітрозабірник на капоті та спойлер на кришці багажника. Як опція запропоновані карбонові колісні диски. На кузові та в салоні з'явилися спеціальні логотипи у вигляді демона.

Двигун Dodge Challenger SRT Demon 170, Dodge Challenger Demon 170, Dodge Challenger 2023, новий Dodge Challenger Fullscreen
Потужність 6,2-літрового компресорного V8 довели до 1039 к. с.
Фото: Dodge

Із салону для зниження ваги прибрали частину шумоізоляції, задній диван та крісло переднього пасажира. Втім, за доплату все це можна повернути, а також додати оздоблення салону алькантарою, електропривод, вентиляцію та підігрів сидінь, обігрів керма, люк та потужну акустику Harman Kardon з 18 динаміками. На дисплей мультимедіа виводиться різна технічна інформація про температуру двигуна, тиск компресора, час розгону, графіки потужності і крутний момент.

Заряджену модель випустять лімітованою серією із 3300 автомобілів. Купити Dodge Challenger Demon 170 в США можна за ціною від 96 666 доларів, тобто він дешевший від більшості екзотичних суперкарів. Замовлення на надпотужний американський маслкар почнуть приймати з 27 березня.

Раніше Фокус повідомляв, що новенькі Dodge Challenger викрали прямо з автосалону. Зловмисників довелося зупиняти за допомогою поліцейських шпильок.

Також ми писали, що власники зарядженого Dodge Durango Hellcat подали до суду на автовиробника, оскільки вважають, що модель перестала бути ексклюзивною.