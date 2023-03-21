"Вбивця" суперкарів: Dodge представили прощальний Challenger із рекордним розгоном (відео)

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 розганяється до 100 км/год лише за 1,66 с – на рівні болідів "Формули-1". Разом з тим лімітована модель набагато дешевша за більшість надшвидкісних суперкарів.

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Культовий американський Dodge Challenger знімуть із виробництва до кінця теперішнього року і на зміну йому незабаром прийде електромобіль. На прощання у спортивному підрозділі підготовлена SRT найшвидша та найекстремальніша його версія — Demon 170. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Dodge Challenger SRT Demon 170 розганяється до сотні всього за 1,66 с Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 — характеристики

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 отримав ще потужнішу версію 6,2-літрового компресорного V8. Фактично інженери Stellantis побудували двигун наново – замінено інжектори, клапани, нагнітач та свічки запалювання, а блок циліндрів посилено.

Усього випустять 3300 таких купе Фото: Dodge

На звичайному бензині вісімка видає 913 к. с. і 1097 Н∙м, але в біоетанолі її віддача зростає до 1039 к. с. та 1280 Н∙м. Крім того, посилено 8-ступінчасту автоматичну КПП і задній міст і додано охолодження силового агрегату від кондиціонера.

На кришці багажника встановлений спойлер Фото: Dodge

Передбачено і спеціальний екстремальний режим для драгрейсингу з функцією допомоги при старті Launch control – він активується окремим ключем. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає всього 1,66 с – це результат на рівні болідів "Формули-1" та рекорд серед серійних авто. Навіть спортивні електромобілі Tesla Model S Plaid та Rimac Nevera повільніші. Заїзд на чверть милі у драгрейсингу здійснюється за 8,91 с, а швидкість на фініші становить 243,2 км/год. Максимальна швидкість Dodge Challenger Demon 170 2023 становить 346 км/год.

Для драгрейсингу передбачено спеціальний режим Фото: Dodge

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 отримав адаптивні амортизатори Bilstein та спеціальні широкі шини для драгресингу Mickey Thompson ET Street R розміром 245/55 R18 спереду та 315/50 R17 ззаду.

Дизайн та комплектація Dodge Challenger SRT Demon 170

Примітно, що на вигляд надпотужна заряджена модифікація мало чим відрізняється від стандартного Dodge Challenger 2023 — у неї тільки крила розширені, встановлені повітрозабірник на капоті та спойлер на кришці багажника. Як опція запропоновані карбонові колісні диски. На кузові та в салоні з'явилися спеціальні логотипи у вигляді демона.

Потужність 6,2-літрового компресорного V8 довели до 1039 к. с. Фото: Dodge

Із салону для зниження ваги прибрали частину шумоізоляції, задній диван та крісло переднього пасажира. Втім, за доплату все це можна повернути, а також додати оздоблення салону алькантарою, електропривод, вентиляцію та підігрів сидінь, обігрів керма, люк та потужну акустику Harman Kardon з 18 динаміками. На дисплей мультимедіа виводиться різна технічна інформація про температуру двигуна, тиск компресора, час розгону, графіки потужності і крутний момент.

Заряджену модель випустять лімітованою серією із 3300 автомобілів. Купити Dodge Challenger Demon 170 в США можна за ціною від 96 666 доларів, тобто він дешевший від більшості екзотичних суперкарів. Замовлення на надпотужний американський маслкар почнуть приймати з 27 березня.

Раніше Фокус повідомляв, що новенькі Dodge Challenger викрали прямо з автосалону. Зловмисників довелося зупиняти за допомогою поліцейських шпильок.

Також ми писали, що власники зарядженого Dodge Durango Hellcat подали до суду на автовиробника, оскільки вважають, що модель перестала бути ексклюзивною.