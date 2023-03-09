Зухвале пограбування: з автосалону викрали відразу шість новеньких спорткарів Dodge (відео)

Злочинці були добре підготовлені та встигли впоратися з викраденням до включення сигналізації. Поліції вдалося виявити лише п'ять із шести викрадених авто.

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У Сомерсеті, штат Кентуккі, стався зухвале викрадення одразу шести маслкарів Dodge Challenger Hellcat з автосалону. Про це повідомили на порталі WKYT News.

Злочин стався 28 лютого близько 02:00 за місцевим часом. Камери зняли те, як злочинці викрали шість Dodge Challenger менш ніж за хвилину.

Чотири маслкари знаходилися у виставковому залі автосалону. Ще два спорткари стояли на парковці зовні.

Репортери заявили, що зловмисниками вдалося легко викрасти шість автомобілів через те, що ключі від них перебували у замку запалювання. Крім цього, прямо на місці на спорткари встановили тимчасові номерні знаки.

Адміністрація автосалону вважає, що до злочину може бути причетний один із співробітників. На це натякає те, що злочинці добре знали, як працює система безпеки.

"Сигналізація спрацьовує через 60 секунд після включення. Злочинці пішли за 20 секунд до того, як сигналізація спрацювала. Час реакції поліції становив близько трьох хвилин. Це було справді добре", — сказав менеджер дилерського центру Адам Брайант.

Пізніше викрадення автомобілів переросло у швидкісну поліцейську погоню. Злочинці їхали зі швидкістю близько 290 км/год.

За годину поліцейським вдалося зупинити одного з викрадачів за допомогою смуги з шипами. Він намагався втекти пішки, але його заарештували.

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Загалом поліція виявила лише п'ять із шести викрадених Dodge Challenger. В одного з них скінчився бензин, а ще три автомобілі знайшли в інших штатах.

Раніше Фокус повідомляв, що в Умані розкрили справу про викрадення дорогих ретро-автомобілів.