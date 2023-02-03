В Україні затримали викрадача раритетних ретро-автомобілів (відео)

Зловмисник проникнув у гараж із рідкісними вінтажними авто та вивіз їх на евакуаторі. Викрадені машини заховали в Умані та одному з довколишніх сіл.

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В Умані розкрито справу про викрадення дорогих ретро-автомобілів. Зниклі рік тому машини виявлено, а підозрюваного у скоєнні злочину затримано. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Черкаській області.

[ + – ] Серед викрадених машин — два рідкісні кабріолети Mercedes 1938 Фото: Национальная полиция

Старовинні авто викрали ще в лютому 2022 року. Жителька Умані звернулася до поліції із заявою про зникнення трьох машин — "Волги" ГАЗ-21 1965 року, а також рідкісних кабріолетів Mercedes-Benz 170V та Mercedes-Benz 540K (обидва — 1938 року випуску).

[ + – ] Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років Фото: Национальная полиция

Під час оперативно-розшукових заходів один автомобіль знайшли в Умані, а ще два — у селі Піківець Уманського району. Затримали й підозрюваного — ним виявився 45-річний місцевий житель.

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З'ясувалося, що зловмисник зміг проникнути в гараж із рідкісними ретро-авто, а щоб вивезти машини, скористався послугами евакуатора. За словами слідчої Анни Терновської, на його провину вказують зібрані докази та результати експертиз.

Ч. 2. Ст. 289 Кримінального кодексу України встановлює покарання за викрадення кількох авто у позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. На цей час до суду направлено клопотання про вибір підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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