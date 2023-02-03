В Украине задержали угонщика раритетных ретро-автомобилей (видео)

Злоумышленник проник в гараж с редкими винтажными авто и вывез их на эвакуаторе. Угнанные машины были спрятаны в Умани и одном из близлежащих сел.

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В Умани раскрыто дело об угоне дорогих ретро-автомобилей. Пропавшие год назад машины обнаружены, а подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Черкасской области.

[ + – ] Среди угнанных машин — два редких кабриолета Mercedes 1938 года Фото: Национальная полиция

Старинные авто были угнаны еще в феврале 2022 года. Жительница Умани обратилась в полицию с заявлением о пропаже трех машин — "Волги" ГАЗ-21 1965 года, а также редких кабриолетов Mercedes-Benz 170V и Mercedes-Benz 540K (оба — 1938 года выпуска).

[ + – ] Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет Фото: Национальная полиция

В ходе оперативно-разыскных мероприятий один автомобиль нашли в Умани, а еще два — в селе Пикивец Уманского района. Задержали и подозреваемого — им оказался 45-летний местный житель.

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Выяснилось, что злоумышленник смог проникнуть в гараж с редкими ретро-авто, а чтобы вывезти машины, воспользовался услугами эвакуатора. По словам следователя Анны Терновской, на его вину указывают собранные доказательства и результаты экспертиз.

Ч. 2. Ст. 289 Уголовного кодекса Украины устанавливает наказание за угон нескольких авто в лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. На данный момент в суд направлено ходатайство о выборе подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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