Новенький суперкар Ferrari за $250 000 попал в странное ДТП прямо в автосалоне (фото)

Неисправный грузовой лифт стал причиной аварии с участием Ferrari Roma. Суперкар серьезно поврежден и требует сложного и недешевого ремонта.

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В США произошло курьезное ДТП. Новейший суперкар Ferrari Roma разбили на ровном месте в автосалоне. Об этом сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] Доставать авто пришлось с помощью мощной лебедки Фото: carscoops.com

Инцидент имел место в Палм-Бис (штат Флорида). Суперкар Ferrari собирались опустить на подвальный этаж на специальном грузовом лифте. Подъемник сломался и не подъехал, поэтому автомобиль свалился в шахту лифта.

[ + – ] Задняя часть авто серьезно повреждена Фото: carscoops.com

Высота оказалась небольшой, но Ferrari Roma не смогли сразу вытянуть. Дело в том, что от удара повредился бензобак и на пол шахты вытекло топливо – персонал опасался возгорания и вызвал пожарных.

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К счастью, обошлось без пожара и Ferrari Roma вытянул специальный грузовик с мощной лебедкой. Однако у суперкара серьезно повреждена задняя часть и ему требуется недешевый ремонт.

[ + – ] Суперкар Ferrari Roma стоит 250 000 долларов Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari Roma является начальной моделью марки, но все равно недешевый – от 250 000 долларов. Купе оснащено 3,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 620 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 320 км/ч.

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