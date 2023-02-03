Новенький суперкар Ferrari за $250 000 попал в странное ДТП прямо в автосалоне (фото)
Неисправный грузовой лифт стал причиной аварии с участием Ferrari Roma. Суперкар серьезно поврежден и требует сложного и недешевого ремонта.
В США произошло курьезное ДТП. Новейший суперкар Ferrari Roma разбили на ровном месте в автосалоне. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Инцидент имел место в Палм-Бис (штат Флорида). Суперкар Ferrari собирались опустить на подвальный этаж на специальном грузовом лифте. Подъемник сломался и не подъехал, поэтому автомобиль свалился в шахту лифта.
Высота оказалась небольшой, но Ferrari Roma не смогли сразу вытянуть. Дело в том, что от удара повредился бензобак и на пол шахты вытекло топливо – персонал опасался возгорания и вызвал пожарных.
К счастью, обошлось без пожара и Ferrari Roma вытянул специальный грузовик с мощной лебедкой. Однако у суперкара серьезно повреждена задняя часть и ему требуется недешевый ремонт.
Суперкар Ferrari Roma является начальной моделью марки, но все равно недешевый – от 250 000 долларов. Купе оснащено 3,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 620 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 320 км/ч.
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