Новейший спорткар Nissan разбили сразу же после покупки (фото)

Новый Nissan Z успел проехать всего 16 км перед тем, как попал в аварию. Владелец раритетного автомобиля так и не сел за его руль.

Related video

В Канаде попал в ДТП новенький Nissan Z 2023. Спортивное купе разбили практически сразу после покупки, причем его владелец так и не успел сесть за руль авто. Об этом он сообщил в Instagram.

[ + – ] Автомобиль слетел с трассы в поле

Этот автомобиль – самый первый Nissan Z 2023, доставленный в Канаду. Владелец очень долго ждал его доставки, ведь новое поколение культовой спортивной модели пользуется огромным спросом и за ним выстроились очереди.

[ + – ] Неопытный водитель не справился с 405-сильным авто на скользкой дороге

По неизвестным причинам канадец сам не смог забрать машину из автосалона и поручил это другому лицу. Именно этот водитель и разбил спорткар Nissan, причем на момент аварии пробег авто составил всего 16 км.

Важно

Представлен новый Nissan GT-R 2023: как изменилась культовая модель (фото)

Причинами ДТП называют плохие погодные условия и отсутствие у водителя опыта управления скоростными авто — он признался, что не водил машин с мощностью более 120 л. с.

[ + – ] Спорткар Nissan серьезно поврежден и требует сложного ремонта

На скользкой дороге 400-сильный Nissan Z, у которого почему-то была отключена антипробуксовочная система, занесло, он слетел с трассы и врезался в неизвестное препятствие.

В аварии никто не пострадал, но автомобиль требует ремонта — у него повреждены правые крыло и дверь, а также отсутствует задний бампер. Владелец, который так ни разу и не сел за руль Nissan Z, планирует восстановить его.

[ + – ] Владелец планирует восстановить авто

Напомним, что новый Nissan Z поступил в производство с 2022 года. Заднеприводное спортивное купе выдержано в ретро-стиле и напоминает знаменитого предка Nissan 240Z 1969 года. Автомобиль оснащен 3,0-литровым V6 твин-турбо на 405 л. с. и способен разогнаться до сотни за 4,5 с и развить 250 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan Z 2023 тюнинговали для фильма "Форсаж".