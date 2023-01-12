Японцы представили тюнингованный Nissan Z для фильма "Форсаж" (фото)

Автомобиль специально подготовлен для следующего фильма "Форсаж". Он отличается стильным обвесом и покрашен в ярко-оранжевый цвет.

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Японское тюнинг-ателье VeilSide представило модифицированный спорткар Nissan Z, который может появиться в следующем фильме франшизы "Форсаж". Его официальный дебют состоится на Токийском автосалоне 2023 года. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Актер Сон Кан, который играет в фильмах "Форсах" персонажа с именем Хан, назвал новое творение VeilSide "Han's 400Z". Официальное название модернизированного авто — FFZ400.

Кузов Nissan Z был сильно изменен. Передняя часть стала длиннее, а в нижней части переднего бампера появились небольшие вентотверстия. По бокам от решетки радиатора установлены канарды из углеволокна.

[ + – ] Передняя часть спорткара стала еще длиннее [ + – ] Спорткар получил новый логиотип с логотипами VeilSide

Также спорткар получил расширители арок и боковые юбки из карбона. Сзади появилось стильное антикрыло с логотипами ателье.

[ + – ] Nissan Z получил расширители колесных арок Фото: VeilSide [ + – ] На компактном антикрыле можно найти множество логотипов VeilSide Фото: VeilSide

Nissan Z покрасили в ярко-оранжевый цвет. Автомобили именно с таким цветом часто выбирает персонаж Сона Кана в фильмах "Форсаж".

В Veilside отметили, что спорткар сохранит 3,0-литровый двигатель V6 VR30DDTT, который в стандартной комплектации выдает 400 л.с. Их проект получит новую выхлопную систему и перенастроенный электронный блок управления двигателем. Поэтому мощность может быть еще больше.

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Помимо этого автомобиль будет оснащаться пневматической подвеской, акустической системой DIECOCK и 20-дюймовыми колесами VeilSide Andrew Forged, обутыми в шины Bridgestone Potenza. Полный список доработок станет известен на Токийском автосалоне 2023 года, который пройдет с 14 по 16 января.

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