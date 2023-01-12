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Авто

Японцы представили тюнингованный Nissan Z для фильма "Форсаж" (фото)

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Фото: VeilSide | Nissan Z получил множество доработок во внешнем виде

Автомобиль специально подготовлен для следующего фильма "Форсаж". Он отличается стильным обвесом и покрашен в ярко-оранжевый цвет.

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Японское тюнинг-ателье VeilSide представило модифицированный спорткар Nissan Z, который может появиться в следующем фильме франшизы "Форсаж". Его официальный дебют состоится на Токийском автосалоне 2023 года. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Актер Сон Кан, который играет в фильмах "Форсах" персонажа с именем Хан, назвал новое творение VeilSide "Han's 400Z". Официальное название модернизированного авто — FFZ400.

Кузов Nissan Z был сильно изменен. Передняя часть стала длиннее, а в нижней части переднего бампера появились небольшие вентотверстия. По бокам от решетки радиатора установлены канарды из углеволокна.

VeilSide, Nissan Z, Тюнинг, Япония, Авто, Автомобили, Форсаж, Фильмы, Спорткар, Фото Fullscreen
Передняя часть спорткара стала еще длиннее
VeilSide, Nissan Z, Тюнинг, Япония, Авто, Автомобили, Форсаж, Фильмы, Спорткар, Фото Fullscreen
Спорткар получил новый логиотип с логотипами VeilSide

Также спорткар получил расширители арок и боковые юбки из карбона. Сзади появилось стильное антикрыло с логотипами ателье.

VeilSide, Nissan Z, Тюнинг, Япония, Авто, Автомобили, Форсаж, Фильмы, Спорткар, Фото Fullscreen
Nissan Z получил расширители колесных арок
Фото: VeilSide
VeilSide, Nissan Z, Тюнинг, Япония, Авто, Автомобили, Форсаж, Фильмы, Спорткар, Фото Fullscreen
На компактном антикрыле можно найти множество логотипов VeilSide
Фото: VeilSide

Nissan Z покрасили в ярко-оранжевый цвет. Автомобили именно с таким цветом часто выбирает персонаж Сона Кана в фильмах "Форсаж".

В Veilside отметили, что спорткар сохранит 3,0-литровый двигатель V6 VR30DDTT, который в стандартной комплектации выдает 400 л.с. Их проект получит новую выхлопную систему и перенастроенный электронный блок управления двигателем. Поэтому мощность может быть еще больше.

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Помимо этого автомобиль будет оснащаться пневматической подвеской, акустической системой DIECOCK и 20-дюймовыми колесами VeilSide Andrew Forged, обутыми в шины Bridgestone Potenza. Полный список доработок станет известен на Токийском автосалоне 2023 года, который пройдет с 14 по 16 января.

Ранее Фокус писал, что японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило первый в мире Ferrari F40 с широким обвесом.