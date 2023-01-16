Новий спорткар Nissan розбили відразу після покупки (фото)

Новий Nissan Z встиг проїхати лише 16 км перед тим, як потрапив в аварію. Власник раритетного автомобіля так і не сів за його кермо.

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У Канаді потрапив у ДТП новенький Nissan Z 2023. Спортивне купе розбили практично відразу після покупки, причому його власник так і не встиг сісти за кермо. Про це він повідомив в Instagram.

[ + – ] Автомобіль злетів із траси в полі

Цей автомобіль — перший Nissan Z 2023, доставлений у Канаду. Власник дуже довго чекав на його доставку, адже нове покоління культової спортивної моделі має величезний попит і за ним вишикувалися черги.

[ + – ] Недосвідчений водій не впорався з 405-сильним авто на слизькій дорозі

Із невідомих причин канадець сам не зміг забрати машину з автосалону й доручив це іншій особі. Саме цей водій і розбив спорткар Nissan, до того ж на момент аварії пробіг авто становив лише 16 км.

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Причинами ДТП називають погані погодні умови та відсутність у водія досвіду керування швидкісними авто — він зізнався, що не водив машин із потужністю понад 120 к.с.

[ + – ] Спорткар Nissan серйозно пошкоджений і потребує складного ремонту

На слизькій дорозі 400-сильний Nissan Z, у якого чомусь була відключена антипробуксовочна система, занесло, він злетів із траси та врізався в невідому перешкоду.

В аварії ніхто не постраждав, але автомобіль вимагає ремонту — у нього пошкоджені праві крило та двері, а також відсутній задній бампер. Власник, який так жодного разу не сів за кермо Nissan Z, планує відновити його.

[ + – ] Власник планує відновити авто

Нагадаємо, що новий Nissan Z надійшов у виробництво з 2022 року. Задньоприводне спортивне купе витримане в ретростилі та нагадує знаменитого предка Nissan 240Z 1969 року. Автомобіль оснащений 3,0-літровим V6 твін-турбо на 405 к.с. і здатний розігнатися до сотні за 4,5 с і розвинути 250 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan Z 2023 тюнінгували для фільму "Форсаж".