Загоревшуюся после ДТП Tesla не могли потушить два с половиной часа (видео)

Аккумуляторные батареи электромобилей сложно потушить. Они горят при очень высокой температуре и выделяют токсичные вещества.

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В США после ДТП загорелся электромобиль Tesla Model S. Чтобы его потушить, понадобилось 2,5 часа и 75 тонн воды. Об этом идет речь в сюжете канала CBS News Boston.

[ + – ] Для тушения электрокара понадобилось 75 тонн воды Фото: скриншот / YouTube

Авария произошла в городке Уэйкфилд близ Бостона. На восточном побережье США сейчас сильные снегопады и именно непогода стала причиной аварии. На скользкой дороге электромобиль Tesla занесло и он врезался в отбойник.

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В аварии никто не пострадал и водитель отделался легким испугом. Однако при эвакуации поврежденного авто его батарею пробили и она воспламенилась.

[ + – ] Горящие электромобили очень сложно потушить Фото: скриншот / YouTube

Прибывшим на место инцидента пожарным пришлось попотеть. Если пожар в бензиновом авто нетрудно потушить за несколько минут, то с электрокаром все гораздо сложнее. Литий-ионные аккумуляторы легко воспламеняются от механического повреждения, горят при очень высокой температуре и выделяют при этом токсичные вещества.

Пока пожарные еще не научились быстро справляться с пожарами в электромобилях – руководитель пожарной части Уэйкфилда признал, что рекомендации по тушению пока не разработаны. Поэтому Tesla Model S пришлось заливать огромным количеством воды.

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