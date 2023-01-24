Tesla, що спалахнула після ДТП, не могли загасити дві з половиною години (відео)
Акумуляторні батареї електромобілів важко загасити. Вони горять за дуже високої температури та виділяють токсичні речовини.
У США після ДТП спалахнув електромобіль Tesla Model S. Щоб його загасити, знадобилося 2,5 години та 75 тонн води. Про це йдеться в сюжеті каналу CBS News Boston.
Аварія сталася в містечку Вейкфілд поблизу Бостона. На східному узбережжі США зараз сильні снігопади, і саме негода стала причиною аварії. На слизькій дорозі електромобіль Tesla занесло, і він врізався у відбійник.Важливо
В аварії ніхто не постраждав, і водій відбувся легким переляком. Однак під час евакуації пошкодженого авто його батарею пробили, і вона спалахнула.
Пожежним, які прибули на місце інциденту, довелося попітніти. Якщо пожежу в бензиновому авто неважко загасити за кілька хвилин, то з електрокаром усе набагато складніше. Літій-іонні акумулятори легко спалахують від механічного пошкодження, горять за дуже високої температури та виділяють при цьому токсичні речовини.
Поки пожежники ще не навчилися швидко справлятися з пожежами в електромобілях — керівник пожежної частини Вейкфілда визнав, що рекомендації щодо гасіння наразі не розроблені. Тому Tesla Model S довелося заливати величезною кількістю води.
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