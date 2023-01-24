Tesla, що спалахнула після ДТП, не могли загасити дві з половиною години (відео)

Акумуляторні батареї електромобілів важко загасити. Вони горять за дуже високої температури та виділяють токсичні речовини.

Related video

У США після ДТП спалахнув електромобіль Tesla Model S. Щоб його загасити, знадобилося 2,5 години та 75 тонн води. Про це йдеться в сюжеті каналу CBS News Boston.

[ + – ] Для гасіння електрокара знадобилося 75 тонн води Фото: скриншот / YouTube

Аварія сталася в містечку Вейкфілд поблизу Бостона. На східному узбережжі США зараз сильні снігопади, і саме негода стала причиною аварії. На слизькій дорозі електромобіль Tesla занесло, і він врізався у відбійник.

Важливо

Електромобілі небезпечніші на дорозі, ніж звичайні авто — дослідження

В аварії ніхто не постраждав, і водій відбувся легким переляком. Однак під час евакуації пошкодженого авто його батарею пробили, і вона спалахнула.

[ + – ] Електромобілі, що горять, дуже складно загасити Фото: скриншот / YouTube

Пожежним, які прибули на місце інциденту, довелося попітніти. Якщо пожежу в бензиновому авто неважко загасити за кілька хвилин, то з електрокаром усе набагато складніше. Літій-іонні акумулятори легко спалахують від механічного пошкодження, горять за дуже високої температури та виділяють при цьому токсичні речовини.

Поки пожежники ще не навчилися швидко справлятися з пожежами в електромобілях — керівник пожежної частини Вейкфілда визнав, що рекомендації щодо гасіння наразі не розроблені. Тому Tesla Model S довелося заливати величезною кількістю води.

Раніше Фокус повідомляв, що найновіший спорткар Nissan розбили відразу після покупки.