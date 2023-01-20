Електромобілі небезпечніші на дорозі, ніж звичайні авто — дослідження

Електромобілі більш схильні до ризику виникнення ДТП і частіше виходять з ладу в разі зіткнення. Здебільшого їхні проблеми пов'язані з акумуляторними батареями.

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Електромобілі міцно увійшли в наше життя, але їхня технічна складова для багатьох усе ще залишається загадкою. Цей тип авто прийнято вважати безпечнішим, але експерти не згодні з цим. Про це розповіли на сайті Automotive Addicts.

[ + – ] Експерти розповіли, чому електромобілі небезпечніші за звичайні автомобілі Фото: Tesla

Чому електромобілі небезпечніші за автомобілі з ДВС?

Батареї електромобілів надто важкі

Електромобілі зазвичай важать більше, ніж їхні конкуренти з двигунами внутрішнього згоряння. Вся справа в акумуляторних батареях, які помітно ускладнюють їх.

Ще одна проблема полягає в тому, що в разі ДТП акумуляторні батареї можуть пошкодитися. Це часто призводить до серйозних поломок.

Нестабільна температура батареї

Акумулятори можуть мати нестабільну температуру. Через це в разі зіткнення вони можуть вибухнути або спалахнути.

Для усунення цієї проблеми потрібна додаткова ізоляція батарей. Не всі автовиробники приділяють цьому достатньо уваги.

Багато електромобілів не мають конструктивного посилення

Електромобілі більш схильні до поломки під час ДТП. Винна відсутність посилення конструкції, яке зазвичай проводять на авто з ДВС.

Збільшений гальмівний шлях

Через велику вагу автомобілю стає важче гальмувати. Збільшений гальмівний шлях призводить до підвищеного ризику ДТП.

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Тому водіям доводиться бути уважнішими на дорозі. Ситуація може посилитися поганими погодними умовами, коли гальмівний шлях стає ще більшим.

Високий центр тяжкості

Через вищий центр ваги керувати автомобілем стає важче. В разі різких маневрів збільшується ризик перекидання.

Водіям потрібно виявляти особливу обережність під час керування електромобілями. В іншому випадку ризик ДТП значно зростає.

Раніше Фокус повідомляв, що старі електромобілі Tesla дешевшають швидше, ніж автомобілі інших брендів.