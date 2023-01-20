Электромобили опаснее на дороге, чем обычные авто — исследование

Электромобили более подвержены риску возникновения ДТП и чаще выходят из строя при столкновении. В основном их проблемы связаны с аккумуляторными батареями.

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Электромобили прочно вошли в нашу жизнь, но их техническая составляющая для многих все еще остается загадкой. Этот тип авто принято считать более безопасным, но эксперты не согласны с этим. Об этом рассказали на сайте Automotiveaddicts.

[ + – ] Эксперты рассказали, почему электромобили опаснее обычных автомобилей Фото: Tesla

Почему электромобили опаснее автомобилей с ДВС?

Батареи электромобилей слишком тяжелые

Электромобили обычно весят больше, чем их конкуренты с двигателями внутреннего сгорания. Все дело в аккумуляторных батареях, которые заметно утяжеляют их.

Еще одна проблема состоит в том, что при ДТП аккумуляторные батареи могут повредиться. Это часто приводит к серьезным поломкам.

Нестабильная температура батареи

Аккумуляторные батареи могут иметь нестабильную температуру. Из-за этого при столкновении они могут взорваться или загореться.

Для устранения этой проблемы нужна дополнительная изоляция батарей. Не все автопроизводители уделяют этому достаточно внимания.

Многие электромобили не имеют конструктивного усиления

Электромобили более подвержены поломке при ДТП. Всему виной отсутствие усиления конструкции, которые обычно проводят на авто с ДВС.

Увеличенный тормозной путь

Из-за большого веса автомобилю становится труднее тормозить. Увеличенный тормозной путь приводит к повышенному риску ДТП.

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Поэтому водителям приходится быть более внимательными на дороге. Ситуация может усугубиться плохими погодными условиями, когда тормозной путь становится еще больше.

Высокий центр тяжести

Из-за более высокого центра тяжести управлять автомобилем становится труднее. При резких маневрах увеличивается риск опрокидывания.

Водителям нужно проявлять особую осторожность при вождении электромобилей. В противном случае риск ДТП значительно возрастает.

Ранее Фокус сообщал, что подержанные электромобили Tesla дешевеют быстрее, чем автомобили других брендов.