Электромобили против ДВС: Tesla Model Y сравнили с Porsche Macan на гоночном треке (видео)

Porsche Macan GTS легче и мощнее своего соперника, но Tesla Model Y не сдался без боя. Кроссоверы продемонстрировали отличную управляемость на гоночном треке.

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Электрокроссовер Tesla Model Y бросил вызов своему бензиновому сопернику Porsche Macan GTS на гоночном треке. За рулем автомобилей находился экс-гонщик и блогер Джейсон Платон. Видео заезда опубликовали на YouTube-канале Fifth Gear.

Porsche давно зарекомендовали себя как производители быстрых спортивных автомобилей. Тем не менее Tesla уже множество раз доказывали свое превосходство над бензиновыми конкурентами.

Porsche Macan GTS и Tesla Model Y хоть и имеют похожие характеристики, но у них совершенно разная философия. Немецкий кроссовер создавался с упором на спортивную езду, в то время как американский электромобиль проектировался для повседневных поездок по городу.

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Porsche Macan GTS оснащается 2,9-литровым бензиновым турбированным V6 мощностью 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды. Вес модели составляет 1960 кг.

Tesla Model Y Long Range AWD оснащается двумя электромоторами мощностью 346 л.с. и 527 Нм крутящего момента. Электромобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды. Масса автомобиля составляет 2003 кг.

Несмотря на то, что Tesla Model Y не такая мощная и легкая как Porsche Macan GTS, она смогла достойно показать себя на треке. Электромобиль проехал круг за 01:22:57.

Porsche Macan GTS ведет себя на треке иначе. Он лучше справляется с поворотами и более предсказуем в управлении. Кроссовер проехал круг за 01:19:15.

Хоть Porsche Macan GTS и проехал круг быстрее, Джейсон Платон оценил управляемость Tesla Model Y на треке. По словам блогера, американский электромобиль достаточно приспособлен к гоночным условиям, поэтому он с нетерпением ждет появления электрической версии Macan.

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