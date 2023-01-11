Новый электрокроссовер Porsche Macan заметили во время зимних испытаний (видео)
Электрический Porsche Macan построят на новой платформе PPE VW Group. Кроссовер будет иметь мощность более 600 л.с. и более 1000 Нм крутящего момента.
Posche переведет компактный кроссовер Macan на электротягу. Модель уже проходит испытания на дорогах. Подробности рассказали на сайте Carscoops.
В Porsche делают большую ставку на электрический Macan. Компания хочет, чтобы в ее модельном ряду 80% занимали электромобили.
Posche планировала представить электрический Macan уже в 2023 году, но его разработка затянулась из-за проблем с программным обеспечением. Поэтому элекрокроссовер должны показать в следующем году.
Электрическая версия Posche Macan будет построена на новой платформе PPE VW Group для дорогих электромобилей. Ее также будет использовать кроссовер Audi Q6 e-tron.
Новый Porsche Macan будет иметь мощность более 600 л.с. и более 1000 Нм крутящего момента. Топовые версии электроссовера получат распределение веса 48:52, подруливающие задние колеса и задний дифференциал Porsche Torque Vectoring Plus с электронным управлением.Важно
Все версии Porsche Macan будут оснащены 800-вольтовой технологией, как и Taycan. В компании заявили, что кроссовер сможет заряжаться с 5 до 80 процентов менее чем за 25 минут.
Ранее Фокус писал, что Porsche планирует расширить модельный ряд спорткара 911 новой гибридной версией.