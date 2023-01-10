Внешность электрического Porsche Boxster рассекретили до премьеры (фото)

Porsche Boxster станет электромобилем уже в 2025 году. Его дизайн существенно изменится в сравнении с текущим поколением модели.

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Porsche собирается превратить модели Boxster и Cayman в электромобили. Они будут запущены в производство в 2025 году. Подробности рассказали на сайте Motor1.

На шпионских снимках видно, что новые Boxster и Cayman получат более угловатый дизайн, в сравнении с нынешним поколением. Их внешний вид будет отсылать к классическим моделям Porsche 60-х.

[ + – ] Дизайн нового Porsche Boxster будет кардинально отличаться от текущего поколения модели Фото: Motor1.com

На переднем бампере появятся активные вентиляционные отверстия, как на спорткаре 911. Они могут закрываться, когда дополнительный воздух не нужен.

Светодиодные фары станут более угловатыми, как на электромобиле Taycan. На внешних краях есть небольшие вертикальные отверстия.

[ + – ] На прототипе заметны фальшивые выхлопные патрубки Фото: Motor1.com

Подробностей о технических характеристиках электрических Boxster и Cayman пока немного. Предполагается, что Porsche предложит двухмоторную полноприводную модификацию и одномоторную заднеприводную версию.

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Стоимость новых Boxster и Cayman также остается неизвестной. Цены на текущее поколение моделей начинаются с 58 000 долларов. Учитывая, что они станут электрическими, то станут значительно дороже.

Ранее Фокус сообщал, что Porsche совместно с чилийской компанией Highly Innovative Fuels начала производство синтетического топлива.