В Porsche начали выпуск инновационного эко-топлива: оно может заменить привычный бензин

Синтетическое топливо позволит существенно снизить уровень выбросов CO2. В компании уверены, что смогут продлить жизнь ДВС еще на несколько лет.

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Porsche совместно с чилийской компанией Highly Innovative Fuels начала производство синтетического топлива. В компании рассказали, что его уровень выбросов почти равен нулю. Подробности о новом топливе рассказали в пресс-службе бренда.

В Porsche не собираются отказываться от авто с ДВС. Чтобы сохранить жизнь привычным двигателям, в компании хотят использовать синтетическое топливо eFuel, которое получается в процессе химического синтеза воды и диоксида углерода. При этом энергию для производства получают от ветряных генераторов.

[ + – ] Предприятие питают электроэнергией ветрогенераторы Фото: Porsche

"Porsche стремится к двойному пути: электромобили и eFuel. Использование eFuel снижает выбросы CO2. Если рассматривать транспортный сектор в целом, промышленное производство синтетического топлива должно продолжать развиваться во всем мире. С пилотным заводом eFuel Porsche играет ведущую роль в этом развитии", — поделилась член исполнительного совета по закупкам Porsche AG Барбара Френкель.

В Porsche уверены, что потенциал eFuel огромен. Сейчас в мире на дорогах ездят более 1,3 миллиарда авто с ДВС. Не все их владельцы готовы перейти на электрокары, поэтому создание экологичного топлива может стать решением глобальной проблемы.

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Сперва компания планирует выпускать примерно 130 тысяч литров eFuel в год. Топливо проверят в гоночной серии Porsche Mobil 1 Supercup, а также в центрах водительского мастерства Porsche Experience Center. В планы Porsche входит увеличение производства топлива до 55 млн литров в год к 2025 году.

Автопроизводитель уже потратил более $100 млн в разработку и производство синтетического топлива. Только в апреле 2022 года в компанию HIF Global LLC были инвестированы $75 млн.

Ранее Фокус сообщал, что раритетный Porsche 911 Targa продали на аукционе за 1 149 000 долларов.