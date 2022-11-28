Немецкая надежность: Porsche 911 проехал миллион километров без серьезных поломок (фото)

Спортивный Porsche 911 Turbo использовался в качестве повседневного авто на протяжении двух десятилетий. Автомобиль показал себя очень надежным и лишь однажды потребовал незначительного ремонта.

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В США обнаружили невероятно надежный и долговечный Porsche 911 Turbo 2002 года. Автомобиль проехал свыше миллиона километров и пребывает в отличном состоянии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Если точнее, то за 20 лет спорткар Porsche преодолел 1 089 290 км (676 854 мили). С такими пробегами чаще встречаются рамные пикапы или старые седаны Mercedes-Benz, но для спортивных авто даже 100 000 км – серьезное достижение.

[ + – ] Кузов и салон авто идеально сохранились

Тем не менее, Porsche 911 Turbo ни разу не подвел. Владелец Том Тальман сообщил, что использовал спорткар в качестве повседневного авто – Porsche ездил преимущественно по городу.

Автомобиль регулярно обслуживался, а ремонтировали его лишь один раз. На пробеге в 616 тыс. км в двигателе начало подтекать масло. Мотор извлекли и быстро устранили мелкую неисправность.

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При этом механики на СТО отметили отличное состояние двигателя. Подшипники почти не сносились, а клапаны были идеально отрегулированы, будто авто только сошло с конвейера.

Кузов и салон Porsche 911 Turbo также не имеют следов износа, ведь владелец заботится о машине. Том Тальман не собирается продавать спорткар и продолжит ездить на нем.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии Porsche 911 признали самым надежным авто современности.

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