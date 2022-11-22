Коллекционер краном поднял редкий спорткар Porsche на восьмой этаж в свою квартиру (фото)

Редкий Porsche 919 Hybrid будет храниться на террасе квартиры бельгийского коллекционера. Дорогое авто получило специальное покрытие, защищающее кузов от дождя и снега.

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Жители бельгийского города Хассельт на днях наблюдали интересное действо. Автокран поднимал на восьмой этаж жилого дома спортивный Porsche 919 Hybrid стоимостью несколько миллионов евро. Об этом сообщает сайт Sasa times.

[ + – ] Авто облгечили на 200 кг, сняв гибридную установку

Выяснилось, что кран заказал владелец Porsche 919 Hybrid. Он захотел разместить сверхмощный спортпрототип на террасе своей квартиры.

Владельцем авто является известный бельгийский дилер Porsche Люк Вандерфистен. Он не только руководит двумя автосалонами, но и является страстным поклонником автомобилей немецкой марки.

[ + – ] Машину установили на террасе дома

Недавно Люк Вандерфистен решил купить Porsche 919 Hybrid в свою коллекцию. Это сугубо гоночная модель и ее эксплуатация на дорогах общего пользования запрещена, поэтому бельгиец решил хранить раритетное авто на балконе своей квартиры.

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Для того, чтобы поднять авто на восьмой этаж, его облегчили на 200 кг, сняв гибридную установку. Кроме того, карбоновый кузов получил специальное покрытие, защищающее его от дождя и снега.

[ + – ] Владельцем спорткара является бельгийский автодилер и коллекционер Porsche

Porsche 919 Hybrid — знаменитая гоночная модель. В 2015-2017 годах спортпрототип трижды выигрывал чемпионат WEC и столько же раз триумфовал в гонке "24 часа Ле-Мана". Авто оснащено 900-сильной гибридной установкой и развивает свыше 350 км/ч.

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