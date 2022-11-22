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Авто

Колекціонер краном підняв рідкісний спорткар Porsche на восьмий поверх у свою квартиру (фото)

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Porsche 919 Hybrid підняли на восьмий поверх краном

Рідкісний Porsche 919 Hybrid зберігатиметься на терасі квартири бельгійського колекціонера. Дороге авто отримало спеціальне покриття, що захищає кузов від дощу та снігу.

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Жителі бельгійського міста Гасселт днями спостерігали цікаве дійство. Автокран підіймав на восьмий поверх житлового будинку спортивний Porsche 919 Hybrid вартістю кілька мільйонів євро. Про це повідомляє сайт Sasa Times.

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Авто зробили легшим на 200 кг, знявши гібридну установку

З'ясувалося, що кран замовив Porsche 919 Hybrid. Він схотів розмістити надпотужний спортпрототип на терасі своєї квартири.

Власником авто є відомий бельгійський дилер Porsche Люк Вандерфістен. Він не лише керує двома автосалонами, а і є палким шанувальником автомобілів німецької марки.

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Машину встановили на терасі будинку

Нещодавно Люк Вандерфістен вирішив купити Porsche 919 Hybrid у свою колекцію. Це суто перегонова модель та її експлуатація на дорогах загального користування заборонена, тож бельгієць вирішив зберігати раритетне авто на балконі своєї квартири.

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Щоб підняти авто на восьмий поверх, його полегшили на 200 кг, знявши гібридну установку. Крім того, карбоновий кузов отримав спеціальне покриття, яке захищає його від дощу та снігу.

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Власником спорткара є бельгійський автодилер та колекціонер Porsche

Porsche 919 Hybrid — знаменита перегонова модель. У 2015-2017 роках спортпрототип тричі вигравав чемпіонат WEC і стільки ж тріумфував у гонці "24 години Ле-Мана". Авто оснащене 900-сильною гібридною установкою та розвиває понад 350 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що виявлено рідкісний Volkswagen Caravelle T3 із двигуном Porsche. Його продають за 365 тисяч євро.