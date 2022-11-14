Ексклюзив за 365 000 євро: виявлено рідкісний і незвичайний мінівен Volkswagen T3 (фото)

Усього випустили лише сім заряджених Volkswagen T3 B32. Спортивний мінівен обладнаний двигуном Porsche, а його салон оздоблений дорогою шкірою.

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У Нідердандах виставили на продаж дуже нестандартний Volkswagen T3 Caravelle 1985 року. За звичайний на вигляд мінівен просять 364 900 євро. Подробиці раритетного автомобіля розкрило нідерландське представництво Porsche.

[ + – ] Ззаду видно вентиляційні отвори та широка вихлопна труба Фото: Porsche

Справа в тому, що саме фахівці Porsche доопрацювали цей автомобіль і він справді особливий. Цей один із семи мінівенів Volkswagen T3 B32, побудованих для перевезення запчастин до суперкара Porsche 959 під час ралі "Париж-Дакар".

[ + – ] Всього випустили лише сім Volkswagen T3 B32 Фото: Porsche

Звичайний Volkswagen Caravelle T3 вважали надто повільним для цього завдання, тому мінівен оснастили 3,2-літровою 231-сильною шісткою і 5-ступінчастою механічною КПП від Porsche 911 Carrera. Максимальна швидкість мінівену зросла до 185 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску та гальма автомобіля.

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Від стандартної моделі Volkswagen T3 B32 можна відрізнити по аеродинамічному обвазі та 16-дюймовим легкосплавним дискам від Porsche 911. Крім того, помітні додаткові вентиляційні отвори для охолодження мотора та широка вихлопна труба.

[ + – ] Салон оздоблений дорогою шкірою Фото: Porsche

Тюнінг Volkswagen T3 також включає оздоблення салону шкірою та встановлення додаткових приладів на передній панелі. Автомобіль добре зберігся і вимагає лише мінімального ремонту, яке пробіг становить 130 800 км.

[ + – ] Мінівен отримав двигун від Porsche 911 Фото: Porsche

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