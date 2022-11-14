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Авто

Ексклюзив за 365 000 євро: виявлено рідкісний і незвичайний мінівен Volkswagen T3 (фото)

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнінг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle
Фото: Porsche | Volkswagen T3 B32 дізнається по овбісу та 16-дюймовим дискам Porsche

Усього випустили лише сім заряджених Volkswagen T3 B32. Спортивний мінівен обладнаний двигуном Porsche, а його салон оздоблений дорогою шкірою.

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У Нідердандах виставили на продаж дуже нестандартний Volkswagen T3 Caravelle 1985 року. За звичайний на вигляд мінівен просять 364 900 євро. Подробиці раритетного автомобіля розкрило нідерландське представництво Porsche.

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнінг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Ззаду видно вентиляційні отвори та широка вихлопна труба
Фото: Porsche

Справа в тому, що саме фахівці Porsche доопрацювали цей автомобіль і він справді особливий. Цей один із семи мінівенів Volkswagen T3 B32, побудованих для перевезення запчастин до суперкара Porsche 959 під час ралі "Париж-Дакар".

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнінг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Всього випустили лише сім Volkswagen T3 B32
Фото: Porsche

Звичайний Volkswagen Caravelle T3 вважали надто повільним для цього завдання, тому мінівен оснастили 3,2-літровою 231-сильною шісткою і 5-ступінчастою механічною КПП від Porsche 911 Carrera. Максимальна швидкість мінівену зросла до 185 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску та гальма автомобіля.

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Від стандартної моделі Volkswagen T3 B32 можна відрізнити по аеродинамічному обвазі та 16-дюймовим легкосплавним дискам від Porsche 911. Крім того, помітні додаткові вентиляційні отвори для охолодження мотора та широка вихлопна труба.

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнінг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Салон оздоблений дорогою шкірою
Фото: Porsche

Тюнінг Volkswagen T3 також включає оздоблення салону шкірою та встановлення додаткових приладів на передній панелі. Автомобіль добре зберігся і вимагає лише мінімального ремонту, яке пробіг становить 130 800 км.

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнінг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Мінівен отримав двигун від Porsche 911
Фото: Porsche

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