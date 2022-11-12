Старий Mercedes-Benz 190 продадуть на аукціоні за ціною нового суперкара Ferrari (фото)

Усього випустили лише 502 Mercedes-Benz 190 Evolution ШI, і зараз їх дуже цінують колекціонери. Спортивний седан здатний розвинути 235 км/год.

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У Німеччині на аукціон RM Sotheby's виставили Mercedes-Benz 190 1990 року. За седан планують отримати 220-270 тисяч євро — на рівні нового Ferrari F8 Tributo. Подробиці цікавого автомобіля розкрили на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Всього випущено лише 502 таких авто Фото: Sotheby’s

Справа в тому, що з молотка піде не звичайний масовий Mercedes-Benz 190, а його лімітована заряджена версія Evolution II. Усього випустили лише 502 таких спортивних седани, і останніми роками їхня ціна суттєво зросла.

Mercedes-Benz 190 E 2,5-16 Evolution II (така повна назва авто) створювали для допуску до німецького чемпіонату DTM. Регламент змагань вимагав наявності у гоночних авто серійної версії, випущеної тиражем не менше 500 екземплярів.

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило Фото: Sotheby’s

Спортивний седан Mercedes-Benz отримав 2,5-літрову четвірку, доопрацьовану фахівцями підрозділу AMG і компанією Cosworth, що створює двигуни для Формули-1. Її потужність сягає 235 к.с.

З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 7,1 секунди, а максимальна швидкість становить 235 км/год. В AMG також встановили диференціал, що самоблокується, спортивні гальма та підвіску.

[ + – ] Двигун Mercedes 190 Evo II доопрацьований спеціалістами AMG і Cosworth Фото: Sotheby’s

Відрізнити Mercedes-Benz 190 Evolution II від стандартної моделі можна за широким обвісом і величезним заднім антикрилом. У салоні встановлені спортивні крісла Recaro.

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Саме цей Mercedes 190 Evo II добре зберігся, адже дуже мало експлуатувався. Його пробіг — лише 37 300 км.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Sotheby’s

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