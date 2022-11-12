Старый Mercedes-Benz 190 продадут на аукционе по цене нового суперкара Ferrari (фото)

Всего выпустили только 502 Mercedes-Benz 190 Evolution II и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Спортивный седан способен развить 235 км/ч.

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В Германии на аукцион RM Sotheby’s выставили Mercedes-Benz 190 1990 года. За седан планируют выручить 220-270 тысяч евро — на уровне нового Ferrari F8 Tributo. Подробности интересного авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Всего выпущено только 502 таких авто Фото: Sotheby’s

Дело в том, что с молотка уйдет не обычный массовый Mercedes-Benz 190, а его лимитированная заряженная версия Evolution II. Всего выпустили только 502 таких спортивных седана и в последние годы их цена существенно выросла.

Mercedes-Benz 190 E 2,5-16 Evolution II (такое полное название авто) создавался для допуска к немецкому чемпионату DTM. Регламент соревнований требовал наличия у гоночных авто серийной версии, выпущенной тиражом не менее 500 экземпляров.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Sotheby’s

Спортивный седан Mercedes-Benz получил 2,5-литровую четверку, доработанную специалистами подразделения AMG и компанией Cosworth, создающей двигатели для "Формулы-1". Ее мощность достигает 235 л. с.

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,1 с, а максимальная скорость составляет 235 км/ч. В AMG также установили самоблокирующийся дифференциал, спортивные тормоза и подвеску.

[ + – ] Двигатель Mercedes 190 Evo II доработан специалистами AMG и Cosworth Фото: Sotheby’s

Отличить Mercedes-Benz 190 Evolution II от стандартной модели можно по широкому обвесу и огромному заднему антикрылу. В салоне установлены спортивные кресла Recaro.

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Конкретно этот Mercedes 190 Evo II отлично сохранился, ведь очень мало эксплуатировался. Его пробег – всего 37 300 км.

[ + – ] В салоне установлены спортивные сиденья Фото: Sotheby’s

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